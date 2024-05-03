Вода в реке Ишим поднялась за сутки на десятки сантиметров

Уровень Ишима в районе села Абатское увеличился на 4 сантиметра за последние сутки – до 12,36 метра. В районе села Ильинка Казанского района и города Ишим вода в реке продолжает убывать второй день - в Ильинке уровень уменьшился на 7 сантиметров до 835 сантиметров, в Ишиме – на 9 сантиметров, до отметки 10,40 метра.