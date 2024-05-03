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Уровень Ишима в Викулово достиг 11,51 метра

Вода в реке Ишим поднялась за сутки на десятки сантиметров

3 мая 2024, 03:57
Фото: тг-канал Александр Моор

Уровень Ишима в Викулово достиг 11,51 метра

Уровень воды в реке Ишим в районе села Викулово за последние сутки поднялся еще на 22 сантиметра – вода достигла отметки 11,51 метра при критической отметке 10 метров.

Уровень Ишима в районе села Абатское увеличился на 4 сантиметра за последние сутки – до 12,36 метра. В районе села Ильинка Казанского района и города Ишим вода в реке продолжает убывать второй день  - в Ильинке уровень уменьшился на 7 сантиметров до 835 сантиметров, в Ишиме – на 9 сантиметров, до отметки 10,40 метра.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тоболе в районе села Упорово и Ялуторовска уровень поднялся за последние 24 часа на 16 сантиметров – до 862 сантиметров и 612 сантиметров выше нулевой отметки соответственно.

В Иртыше вода прибыла от 8 до 14 сантиметров. Наибольший рост уровня зарегистрирован в Тобольске (14 сантиметров – до отметки 520 сантиметров выше нуля поста) и в Увате (на 11 сантиметров – до 916 сантиметров).

В тюменской Туре уровень воды поднялся на 2 сантиметра – вода достигла отметки 458 сантиметров выше нуля поста.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области жителям, пострадавшим от паводка, выплатили 16,9 миллионов рублей материальной помощи. Финансовую поддержку получили около 150 семей и более 900 человек.

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