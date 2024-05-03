В Тюмени похолодает до -5 и пойдет дождь со снегом

В пятницу, 3 мая, на юге Тюменской области ожидается облачная с прояснениями погода, осадки в виде дождя и дождя со снегом. Днем температура воздуха составит +7…+12, местами +2, в темное время суток столбики термометров опустятся до 0….+5, местами до -5. Скорость ветра 6-11 м/с с порывами до 14 м/с.

В Тюмени 3 мая синоптики обещают пасмурную погоду, небольшой дождь днем и дождь со снегом в вечерние часы, ветер до 3,5 м/с. Утром и днем +3…+8. В темное время суток температура воздуха составит +2…+4. УФ- индекс 3 балла, магнитное поле неустойчивое. Восход в 4:45, закат в 20:25, продолжительность дня 15 часов 40 минут. В Тобольске 3 мая синоптики обещают пасмурную погоду, дождь со снегом в течение дня, ветер до 5,1 м/с. Утром и днем ожидается 0…+4, в темное время суток температура воздуха составит +2…+4. УФ- индекс 2 балла, магнитное поле неустойчивое. Восход в 4:29, закат в 20:19, продолжительность дня 15 часов 50 минут. В Ялуторовске 3 мая ожидается пасмурная погода, небольшой дождь в течение дня, ветер до 3,5 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут +3…+9, в темное время суток температура воздуха составит +4…+6. УФ- индекс 2 балла, магнитное поле неустойчивое. Восход в 4:54 закат в 20:20, продолжительность дня 15 часов 36 минут. «Это только начало»: экстремальные паводки в Тюменской области могут стать ежегодными Узнать подробнее В Заводоуковске 3 мая ожидается пасмурная погода, небольшой дождь в течение дня, ветер до 4,4 м/с. Днем термометры покажут +3…+9, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит до +4…+6. УФ- индекс 2 балла, магнитное поле неустойчивое. Восход в 4:43, закат в 20:18, продолжительность дня 15 часов 35 минут. В Ишиме 3 мая ожидается облачная с прояснениями погода, ветер до 6,4 м/с. В утренние часы термометры покажут +2…+12, в темное время суток температура воздуха составит +6…+8 . УФ- индекс 3 балла, магнитное поле неустойчивое. Восход в 4:33, закат в 20:05, продолжительность дня 15 часов 32 минуты. Читайте также: Пьяный бесправник опрокинул машину в кювет на тюменской трассе Гидрологи спрогнозировали скорое снижение уровня воды в тюменских реках Готовимся к Пасхе: где в Тюмени продают самые дешевые яйца?