Итоги дня: затопленная трасса, гроза в Тюмени и освобожденный из плена моряк

В ночь с 14 на 15 июня 2007 года на дороге между селами Целинное и Кислянка было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Тогда отрабатывалась версия о ДТП, но восстановить картину произошедшего и вычислить убийцу не удалось. Сделать это удалось спустя 17 лет после проведения экспертизы ДНК. 25 марта подозреваемый был задержан в Тюменской области, где проживал последнее время.