Итоги дня: затопленная трасса, гроза в Тюмени и освобожденный из плена моряк

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Published Сегодня, 14:47
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Под угрозой потопления находится федеральная трасса Тюмень-Омск, которая имеет важную логистическую миссию.
На месте работает техника, задействовано большое количество людей. Работы ведутся круглосуточно. Жителей близлежащих населенных пунктов экстренно эвакуируют, сообщил Александр Моор, отчитываясь о ситуации с паводком.
Все силы тюменского правительства сейчас направлены на село Абатское. Там уровень реки Ишим поднялся до рекордного уровня. Жителей эвакуируют.
В Тюменской области поймали виновника преступления, которого искали 17 лет.
СУ СК России по Курганской области завершило расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя Тюменской области. Он обвиняется в убийстве с похищением.
В ночь с 14 на 15 июня 2007 года на дороге между селами Целинное и Кислянка было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Тогда отрабатывалась версия о ДТП, но восстановить картину произошедшего и вычислить убийцу не удалось. Сделать это удалось спустя 17 лет после проведения экспертизы ДНК. 25 марта подозреваемый был задержан в Тюменской области, где проживал последнее время.
На юге Тюменской области завтра, 28 апреля, ожидается малооблачная погода. Синоптики обещают потепление до +15…+20 в светлое время суток. Ночью столбики термометра опустятся до +7…+12. Утром местами туманы. В регионе ожидаются грозы. Тюменцев решили предостеречь, но в рассылке предупредили о грозе в Тульской области. Такая ошибочная рассылка пришла жителям области.
Активист Юрий Рябцев подал в суд на губернатора ХМАО Наталью Комарову, которая в своей речи назвала СВО запрещенным словом. Активист добивается, чтобы главу Югры наказали за дискредитацию ВС РФ. Рябцеву отказывают в возбуждении дела и наказании Комаровой, поэтому он пытается добиться суда уже полгода.
Он рассказал «Нашему городу», почему это для него важно.
Тюменского моряка Тимофея Колчанова освободят из плена иранского спецназа. Дипломаты провели переговоры танкере MSC ARIES, захваченном подразделением «Сепах» 13 апреля.
По результатам переговоров глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян сообщил, что весь экипаж танкера, в том числе Колчанов, будут освобождены. Информация о точной дате пока неизвестна — в настоящее готовится смена экипажа.