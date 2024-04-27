На трассе Тюмень-Омск образовалась пробка из-за паводка

На подъездах к участку федеральной автодороги Тюмень-Омск в Абатском районе Тюменской области, где осуществляется реверсивное движение, скопился транспорт. Об этом сообщили в пресс-служба ГИБДД по региону.

Сюжет Паводок в Тюменской области в 2024 году