На трассе Тюмень-Омск образовалась пробка из-за паводка

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
В Госавтоинспекции призвали водителей отложить поездки через участок дороги с 353 по 363 км в Абатском районе.
Глава ишимского отдела Госавтоинспекции обратился к водителям через СИ-Би станцию с рекомендацией воздержаться от поездок по трассе и соблюдать скоростной режим.
Накануне вечером на федеральной трассе Тюмень — Омск возле села Абатское обнаружили протечку. А уровень воды в реке Ишим в районе Абатского достиг рекордного уровня.
Для дальнейших работ по защите автодороги от паводка на место выехал глава «Уралуправтодора» Андрей Жуков, рассказали в правительстве Тюменской области. Такое поручение дал полпред президента в УФО Владимир Якушев.
Вода в районе трассы вплотную подошла к насыпям, которые были укреплены для защиты проезжей части.
Как рассказал Александр Моор, техника работала на дороге всю ночь. Все силы тюменской власти направлены сейчас на защиту трассы и Абатского района от затопления.
Ранее «Наш город» писал о том, что Моор отчитался о напряженной ситуации с паводком в Тюменской области.