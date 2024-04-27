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На трассе Тюмень-Омск образовалась пробка из-за паводка

На трассе Тюмень-Омск образовалась пробка из-за паводка

27 апреля 2024, 11:46
Фото: 1MI
На подъездах к участку федеральной автодороги Тюмень-Омск в Абатском районе Тюменской области, где осуществляется реверсивное движение, скопился транспорт. Об этом сообщили в пресс-служба ГИБДД по региону.

В Госавтоинспекции призвали водителей отложить поездки через участок дороги с 353 по 363 км в Абатском районе.

Глава ишимского отдела Госавтоинспекции обратился к водителям через СИ-Би станцию с рекомендацией воздержаться от поездок по трассе и соблюдать скоростной режим.

Накануне вечером на федеральной трассе Тюмень — Омск возле села Абатское обнаружили протечку. А уровень воды в реке Ишим в районе Абатского достиг рекордного уровня.

Для дальнейших работ по защите автодороги от паводка на место выехал глава «Уралуправтодора» Андрей Жуков, рассказали в правительстве Тюменской области. Такое поручение дал полпред президента в УФО Владимир Якушев.

Вода в районе трассы вплотную подошла к насыпям, которые были укреплены для защиты проезжей части.

Как рассказал Александр Моор, техника работала на дороге всю ночь. Все силы тюменской власти направлены сейчас на защиту трассы и Абатского района от затопления.

Ранее «Наш город» писал о том, что Моор отчитался о напряженной ситуации с паводком в Тюменской области.

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#Нигина Азамова#Общество#Происшествия#Тюменская область#Трасса#Федеральная трасса#Река#Омск#Паводок#Моор#Паводок в Тюменской области в 2024 году
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