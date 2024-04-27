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Тюменский общественник рассказал, зачем добивается наказания для главы ХМАО Комаровой

Тюменский общественник рассказал, зачем добивается наказания для главы ХМАО Комаровой

27 апреля 2024, 12:27
Фото: 1MI
Тюменский активист Юрий Рябцев просит правоохранителей проверить высказывание губернатора ХМАО Натальи Комаровой на предмет дискредитации армии РФ. Он добивается этого уже полгода, требует провести лингвистическую экспертизу высказывания главы Югры.

Накануне дело поступило в Нижневартовский городской суд. Информация об этом указана на сайте суда.

«Нашему городу» Юрий Рябцев рассказал, почему он так активно добивается административного наказания для Комаровой.

«Жалобу отчасти построил на сравнении с судебной практикой: в Нижневартовском городском суде привлекли 27 человек по этой статье, из них 7-8 за употребление слова из пяти букв, — протоколы составляли полицейские Нижневартовска. А тут их начальник отказывается привлекать за слово из 5 букв, подозрительно», — заявил мужчина.

Рябцев привел для правоохранителей и тюменские прецеденты:

«Привёл сравнение с тюменской Клименко, которая выступала против рыбы воблы, а её привлекли за дискредитацию»

Рябцев запросил проведение лингвистической экспертизы в центре Минюста в Новосибирске по вопросам, утвержденных Минюстом.

Ранее «Наш город» писал, что полиция ХМАО отказалась наказывать Комарову. Поэтому тюменский общественник подал в суд на главу полиции Нижневартовска.

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#Нигина Азамова#Общество#Тюмень#Наталья Комарова#Общественники#Дискредитация ВС РФ
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