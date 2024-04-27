Тюменский общественник рассказал, зачем добивается наказания для главы ХМАО Комаровой

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Накануне дело поступило в Нижневартовский городской суд. Информация об этом указана на сайте суда.
«Нашему городу» Юрий Рябцев рассказал, почему он так активно добивается административного наказания для Комаровой.
«Жалобу отчасти построил на сравнении с судебной практикой: в Нижневартовском городском суде привлекли 27 человек по этой статье, из них 7-8 за употребление слова из пяти букв, — протоколы составляли полицейские Нижневартовска. А тут их начальник отказывается привлекать за слово из 5 букв, подозрительно», — заявил мужчина.
Рябцев привел для правоохранителей и тюменские прецеденты:
«Привёл сравнение с тюменской Клименко, которая выступала против рыбы воблы, а её привлекли за дискредитацию»
Рябцев запросил проведение лингвистической экспертизы в центре Минюста в Новосибирске по вопросам, утвержденных Минюстом.
Ранее «Наш город» писал, что полиция ХМАО отказалась наказывать Комарову. Поэтому тюменский общественник подал в суд на главу полиции Нижневартовска.