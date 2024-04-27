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Posted Сегодня, 15:29

Published Сегодня, 15:29

Modified Сегодня, 15:31

Updated Сегодня, 15:31

Эксперты назвали 10 способов подняться с кровати, если вы подавлены

Эксперты назвали 10 способов подняться с кровати, если вы подавлены

27 апреля 2024, 15:29
Нежелание просыпаться по утрам и идти на работу — это привычный признак, который может быть обусловлен большим количеством причин. Одна из них — депрессия. Люди, страдающие этим заболеванием, постоянно хотят спать либо и вовсе не могут уснуть. Все это может сопровождаться плохим настроением.

Журналисты опросили людей с депрессией, на тему того, что помогает им каждый день подниматься с кровати. Об этом пишет NEWIA.

Двигать телом

Один из опрошенных рассказал об интересном методе. Прежде чем встать с кровати, нужно напрячь мышцы тела. Для этого нужно поднимать верхнюю и нижнюю части тела, пошевелить ногами и руками. Зарядка даст энергию для того, чтобы скинуть с себя одеяло.

Будильник

Другой респондент рассказал, что ему помогла замена будильника. Он купил старый механический будильник с громким звуком. Заглушить его сложнее, чем будильник на телефоне. К тому же, он ставил его в другой конец комнаты, чтобы пришлось встать для выключения будильника. Другой опрошенный использовал специальное приложение, которое сокращало интервал между звонками.

Хранить лекарства на кухне

Многим приходится проходить медикаментозное лечение. Если хранить таблетки в холодильнике или на кухонном столе, то придется немного пройтись, чтобы принять необходимое лекарство. А раз уж вы на кухне, то можно сварить кофе, приготовить завтрак и вообще начать собираться на работу. Внимание! Речь не идёт о жизненно необходимых лекарствах.

Награждайте себя

Четвертый опрошенный рассказал, что ему очень нравится награждать себя за то, что он нашел силы встать с кровати. Он заваривал себе вкусный чай, и его утро становилось уже не таким унылым.

Пейте больше воды

Выпитая перед сном вода — отличный метод. Естественная физиологическая потребность утром — отличный мотиватор для того, чтобы встать с кровати.

Фото: Изображение Midjourney

Медитации

Утренняя медитация поможет поднять настроение. Попробуйте представить ситуацию, в которой вы бы очень собой гордились. К примеру, похвала начальника за отлично выполненную работу, воспоминание о том, как вы кому-то помогли. Это бодрит и мотивирует на продуктивное проведение дня.

Одежда

Один из опрошенных рассказал, что ему с утра помогают проснуться любимые вещи, которые он любит надевать. После пробуждения он сразу пытается найти глазами любимый элемент гардероба, чтобы замотивировать себя на подъем с кровати.

Помощь друзей

Одна девушка рассказала, что она договорилась со своей подругой о том, чтобы будить друг друга по утрам звонками. Это помогает проснуться, так как на тебе ответственность за пробуждение другого человека.

Собака

К примеру, собаке очень сложно объяснить, что вам трудно просыпаться или у вас не задалось настроение. Питомцу необходимо быстрее отправиться на прогулку, чтобы сходить в туалет. Собака, по словам одного из респондентов, крайне дисциплинирующий фактор.

Правило одной вещи

Когда вы открываете глаза, не нужно представлять, сколько всего вам предстоит сделать. Сконцентрируйтесь на чем-то одном и приятном. К примеру, на приготовлении кофе или принятии душа. После выполнения одной задачи, все остальное будет даваться легче.

#Нигина Азамова#Общество#Сон#Психологическое здоровье
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