Эксперты назвали 10 способов подняться с кровати, если вы подавлены

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
Журналисты опросили людей с депрессией, на тему того, что помогает им каждый день подниматься с кровати. Об этом пишет NEWIA.
Один из опрошенных рассказал об интересном методе. Прежде чем встать с кровати, нужно напрячь мышцы тела. Для этого нужно поднимать верхнюю и нижнюю части тела, пошевелить ногами и руками. Зарядка даст энергию для того, чтобы скинуть с себя одеяло.
Другой респондент рассказал, что ему помогла замена будильника. Он купил старый механический будильник с громким звуком. Заглушить его сложнее, чем будильник на телефоне. К тому же, он ставил его в другой конец комнаты, чтобы пришлось встать для выключения будильника. Другой опрошенный использовал специальное приложение, которое сокращало интервал между звонками.
Многим приходится проходить медикаментозное лечение. Если хранить таблетки в холодильнике или на кухонном столе, то придется немного пройтись, чтобы принять необходимое лекарство. А раз уж вы на кухне, то можно сварить кофе, приготовить завтрак и вообще начать собираться на работу. Внимание! Речь не идёт о жизненно необходимых лекарствах.
Четвертый опрошенный рассказал, что ему очень нравится награждать себя за то, что он нашел силы встать с кровати. Он заваривал себе вкусный чай, и его утро становилось уже не таким унылым.
Выпитая перед сном вода — отличный метод. Естественная физиологическая потребность утром — отличный мотиватор для того, чтобы встать с кровати.
Утренняя медитация поможет поднять настроение. Попробуйте представить ситуацию, в которой вы бы очень собой гордились. К примеру, похвала начальника за отлично выполненную работу, воспоминание о том, как вы кому-то помогли. Это бодрит и мотивирует на продуктивное проведение дня.
Один из опрошенных рассказал, что ему с утра помогают проснуться любимые вещи, которые он любит надевать. После пробуждения он сразу пытается найти глазами любимый элемент гардероба, чтобы замотивировать себя на подъем с кровати.
Одна девушка рассказала, что она договорилась со своей подругой о том, чтобы будить друг друга по утрам звонками. Это помогает проснуться, так как на тебе ответственность за пробуждение другого человека.
К примеру, собаке очень сложно объяснить, что вам трудно просыпаться или у вас не задалось настроение. Питомцу необходимо быстрее отправиться на прогулку, чтобы сходить в туалет. Собака, по словам одного из респондентов, крайне дисциплинирующий фактор.
Когда вы открываете глаза, не нужно представлять, сколько всего вам предстоит сделать. Сконцентрируйтесь на чем-то одном и приятном. К примеру, на приготовлении кофе или принятии душа. После выполнения одной задачи, все остальное будет даваться легче.