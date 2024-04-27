Эксперты назвали 10 способов подняться с кровати, если вы подавлены

Другой респондент рассказал, что ему помогла замена будильника. Он купил старый механический будильник с громким звуком. Заглушить его сложнее, чем будильник на телефоне. К тому же, он ставил его в другой конец комнаты, чтобы пришлось встать для выключения будильника. Другой опрошенный использовал специальное приложение, которое сокращало интервал между звонками.