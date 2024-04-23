Тюменских школьников привели на рассмотрение дела в суде «для профилактики»

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
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Updated Сегодня, 09:23
В Викуловской районе прошло заседание по делу 19-летнего юноши, который катался на чужих авто. На процесс вызвали учащихся местной школы, чтобы они посмотрели на разбор дела изнутри.
Осужденный парень выпил с друзьями и угнал чужую машину. Друзья катались на ней по селу, а когда она заглохла — бросили ее в снег. После этого 19-летний угонщик взялся за другой автомобиль, но по дороге машину занесло. Тогда молодой человек бросил и эту машину посреди дороги и добрался до дома на попутке.
По решению суда, нарушитель проведет три года в колонии-поселении. На двух судебных заседаниях присутствовали школьники, которые очень впечатлились — они смогли увидеть, к чему привел парня необдуманный поступок. Школьников шокировали и слезу матери обвиняемого.
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