Тюменских школьников привели на рассмотрение дела в суде «для профилактики»

Осужденный парень выпил с друзьями и угнал чужую машину. Друзья катались на ней по селу, а когда она заглохла — бросили ее в снег. После этого 19-летний угонщик взялся за другой автомобиль, но по дороге машину занесло. Тогда молодой человек бросил и эту машину посреди дороги и добрался до дома на попутке.