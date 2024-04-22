Судят начальника поезда, не пустившего в вагон известную в Тюмени ученую из Бауманки

Как рассказывал в том процессе Сергей Штефан, он обратил внимание полицейских на идущую по перрону женщину, которая, с его слов, была очень пьяна. При этом на вопрос судьи, совершала ли она какие-то противоправные действия до того момента, как ее не пустили в поезд, он ответил отрицательно.