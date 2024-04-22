Судят начальника поезда, не пустившего в вагон известную в Тюмени ученую из Бауманки

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Истец требует от ответчиков крупную сумму денег в качестве компенсации за незаконный отказ в проезде из Орла в Москву в качестве пассажира.
Ранее все тот же суд в Балашихе признал незаконными действия полицейских, задержавших учёную в момент посадки в поезд на станции Орел.
«Суд решил административный иск Писаревой Азы Валерьевны удовлетворить, действия сотрудников полиции по задержанию и доставлению Писаревой А.В. в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Орел, составлению процессуальных документов признать незаконными», — огласила решение федеральный судья Татьяна Двухжилова.
Решение это пока не вступило в законную силу. При этом, согласно показаниям орловских стражей правопорядка, в своих действиях они руководствовались именно решением начальника поезда, отказавшего Азе Писаревой в проезде на вышеуказанном поезде.
Как мы уже писали, Аза Писарева 1 апреля 2022 года неожиданно для себя была задержана на перроне в Орле сотрудниками линейного отдела полиции. Женщина силой была доставлена в отделение. Полицейские утверждают, что от неё исходил запах алкоголя, а её внешний вид был неопрятным, оскорблял человеческое достоинство общественную нравственность.
Однако в суде им не удалось доказать, что Писарева была пьяна. О том, что преподаватель Бауманки была трезва, а ее одежда была чистой, свидетельствует ряд приобщенных к делу документов и заключений специалистов.
Как рассказывал в том процессе Сергей Штефан, он обратил внимание полицейских на идущую по перрону женщину, которая, с его слов, была очень пьяна. При этом на вопрос судьи, совершала ли она какие-то противоправные действия до того момента, как ее не пустили в поезд, он ответил отрицательно.
Суд согласился с требованием стороны защиты и признал действия полицейских незаконными. Теперь деятельность сотрудников линейного отдела полиции на станции Орел станет предметом проверки сразу нескольких ведомств.
«Это — большая победа. Но при этом — только начало долгого пути по восстановлению справедливости, реабилитации честного имени Азы Писаревой, ее конституционных прав и законных интересов», — рассказал «Нашему городу» адвокат Руслан Петухов.
Напомним, в Тюменской области Аза Писарева известна как один из авторов экспертиз почв, загрязненных в ходе деятельности птицефабрики «Боровской». Доцент-эколог МГТУ им. Н. Э. Баумана проявила принципиальность в своих изысканиях. Это позволило избежать экологического бедствия в Тюмени в 2021 году.