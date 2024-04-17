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Жителя Тюмени арестовали на 10 суток за пьяную поездку на электросамокате

Жителя Тюмени арестовали на 10 суток за пьяную поездку на электросамокате

17 апреля 2024, 11:40
Фото: 1MI
Мировой судья Ленинского судебного района Тюмени привлек к административной ответственности 37-летнего местного жителя Евгения В. за управление электросамокатом без прав и в состоянии опьянения.
Сюжет
Суд

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы, стало известно, что тюменец 15 апреля ехал на электросамокате KUGOO KIRIN M5 PRO мощностью 1000W по улице Судостроителей.

Он был пьян. Также, у него нет прав на управление транспортным средством. В судебном заседании вину в совершении административного правонарушения мужчина признал, раскаялся в своем поступке.

Суд назначил тюменцу 10 суток административного ареста.

Ранее «Наш город» писал, что Генпрокуратура РФ отреагировала на жалобы тюменцев на общественный транспорт.

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