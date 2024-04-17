Жителя Тюмени арестовали на 10 суток за пьяную поездку на электросамокате

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы, стало известно, что тюменец 15 апреля ехал на электросамокате KUGOO KIRIN M5 PRO мощностью 1000W по улице Судостроителей.
Он был пьян. Также, у него нет прав на управление транспортным средством. В судебном заседании вину в совершении административного правонарушения мужчина признал, раскаялся в своем поступке.
Суд назначил тюменцу 10 суток административного ареста.
Ранее «Наш город» писал, что Генпрокуратура РФ отреагировала на жалобы тюменцев на общественный транспорт.