Генпрокуратура РФ отреагировала на жалобы тюменцев на работу общественного транспорта

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
К решению проблемы подключилась Генеральная прокуратура РФ. Проверка показала ряд просчетов в работе транспорта, а также нарушения перевозчиков.
О ситуации с общественным транспортом в Тюмени был проинформировал замгубернатора области. Директор профильного департамента привлекли к дисциплинарной ответственности.
Еще 11 лиц, работающих в руководстве организаций пассажирских перевозок, были привлечены к ответственности.
Один из перевозчиков привлечен к административной ответственности за нарушений обязательств по контракту.
Вопросы организации пассажирских перевозок в Тюмени были обсуждены на совещании с заместителей генпрокурора РФ Сергеем Зайцевым. В результате работы ведомства было скорректировано 14 маршрутов в в областной столице, а также сокращены интервалы движения автобусов.
Как следствие, в марте количество обращений в диспетчерскую службу МКУ «Тюменьгортранс» по сравнению с январем сократилось почти в 2,5 раза.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени автобус сбил подростка.