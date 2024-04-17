Генпрокуратура РФ отреагировала на жалобы тюменцев на работу общественного транспорта

Вопросы организации пассажирских перевозок в Тюмени были обсуждены на совещании с заместителей генпрокурора РФ Сергеем Зайцевым. В результате работы ведомства было скорректировано 14 маршрутов в в областной столице, а также сокращены интервалы движения автобусов.