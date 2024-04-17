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Генпрокуратура РФ отреагировала на жалобы тюменцев на работу общественного транспорта

Генпрокуратура РФ отреагировала на жалобы тюменцев на работу общественного транспорта

17 апреля 2024, 10:43
Фото: 1MI
В начале года жители Тюмени в социальных сетях часто высказывали свои недовольства работой общественного транспорта. Жаловались, что автобусы не приходят по расписанию, приезжают с опозданием забитыми.

К решению проблемы подключилась Генеральная прокуратура РФ. Проверка показала ряд просчетов в работе транспорта, а также нарушения перевозчиков.

О ситуации с общественным транспортом в Тюмени был проинформировал замгубернатора области. Директор профильного департамента привлекли к дисциплинарной ответственности.

Еще 11 лиц, работающих в руководстве организаций пассажирских перевозок, были привлечены к ответственности.

Один из перевозчиков привлечен к административной ответственности за нарушений обязательств по контракту.

Вопросы организации пассажирских перевозок в Тюмени были обсуждены на совещании с заместителей генпрокурора РФ Сергеем Зайцевым. В результате работы ведомства было скорректировано 14 маршрутов в в областной столице, а также сокращены интервалы движения автобусов.

Как следствие, в марте количество обращений в диспетчерскую службу МКУ «Тюменьгортранс» по сравнению с январем сократилось почти в 2,5 раза.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени автобус сбил подростка.

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