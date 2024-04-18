В Тюмени сотрудница больницы похитила 350 тысяч рублей из бюджета

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».
По материалам дела, женщина работала в больнице и давала своему подчиненному поручения, чтобы он перечислял зарплату, отпускные и премии уволенному сотруднику. Ее подельник не был осведомлен о ее корыстных намерениях и выполнял указания.
Женщина обналичивала деньги с карты бывшего работника. Таким образом, она успела похитить более 350 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд, вскоре тюменке вынесут приговор.
Ранее «Наш город» писал, что тюменские власти опровергли распространившийся в сети фейк про платную скорую.