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В Тюмени сотрудница больницы похитила 350 тысяч рублей из бюджета

В Тюмени сотрудница больницы похитила 350 тысяч рублей из бюджета

18 апреля 2024, 10:49
Фото: 1MI
Прокуратура Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении сотрудницы медицинского учреждения, которая похитила более 350 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сюжет
Суд


В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».

По материалам дела, женщина работала в больнице и давала своему подчиненному поручения, чтобы он перечислял зарплату, отпускные и премии уволенному сотруднику. Ее подельник не был осведомлен о ее корыстных намерениях и выполнял указания.

Женщина обналичивала деньги с карты бывшего работника. Таким образом, она успела похитить более 350 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд, вскоре тюменке вынесут приговор.

Ранее «Наш город» писал, что тюменские власти опровергли распространившийся в сети фейк про платную скорую.

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