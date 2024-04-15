Под Тюменью сошли с рельсов три вагона с цементом

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
Произошло это в 15:50 по местному времени. Вагоны везли цемент. Транспортный прокурор выехал на место происшествия с проверкой.
Пострадавших нет. Ведомство организовало проверку в сфере транспортной безопасности, чтобы выяснить все причины произошедшего.
Судя по фото с места аварии, ЧП произошло на «стрелке», где железнодорожные пути расходятся.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени произошел крупный ландшафтный пожар.