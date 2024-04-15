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Posted Сегодня, 15:24

Published Сегодня, 15:24

Modified Сегодня, 15:26

Updated Сегодня, 15:26

Под Тюменью сошли с рельсов три вагона с цементом

Под Тюменью сошли с рельсов три вагона с цементом

15 апреля 2024, 15:24. Обновлено в 15:26
Фото: Изображение Midjourney
В Тюменской области на пути к станции Винзили три грузовых вагона сошли с рельсов. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Произошло это в 15:50 по местному времени. Вагоны везли цемент. Транспортный прокурор выехал на место происшествия с проверкой.

Видео: Уральская транспортная прокуратура

Пострадавших нет. Ведомство организовало проверку в сфере транспортной безопасности, чтобы выяснить все причины произошедшего.

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Судя по фото с места аварии, ЧП произошло на «стрелке», где железнодорожные пути расходятся.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени произошел крупный ландшафтный пожар.

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