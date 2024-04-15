Выдержит ли дамба? Тюменскую области от паводка собираются защищать мешками с песком

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
В данный момент на берегу реки Ишим задействована даже техника. Для защиты домов и построек привлечены добровольцы. Они используют в работе лопаты и мешки.
В Викулово продолжаются земляные работы, которые нацелены на повышение уровня гребня и укрепления дамб. Задействовано порядка 11 единиц спецтехники.
В селе Памятное, расположенном в Ялуторовском районе, сами жители, а также сотрудники предприятия «СтройПроект» наполняют мешки песком. В планах — подготовить тысячу мешков, которые будут уложены вдоль дороги Ялуторовск-Сосновка. Накануне там построили земляной вал.
Ранее «Наш город» писал, когда ждать пиков паводков в Тюменской области.