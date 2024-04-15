Выдержит ли дамба? Тюменскую области от паводка собираются защищать мешками с песком

В селе Памятное, расположенном в Ялуторовском районе, сами жители, а также сотрудники предприятия «СтройПроект» наполняют мешки песком. В планах — подготовить тысячу мешков, которые будут уложены вдоль дороги Ялуторовск-Сосновка. Накануне там построили земляной вал.