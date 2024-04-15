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Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

Тюменскую область от паводка собираются защищать мешками с песком

Выдержит ли дамба? Тюменскую области от паводка собираются защищать мешками с песком

15 апреля 2024, 13:39
Фото: 1MI

Тюменскую область от паводка собираются защищать мешками с песком

В районах Тюменской области активно работают над укреплением гидротехнических сооружений. Об этом сообщает информцентр Правительства.

В данный момент на берегу реки Ишим задействована даже техника. Для защиты домов и построек привлечены добровольцы. Они используют в работе лопаты и мешки.

В Викулово продолжаются земляные работы, которые нацелены на повышение уровня гребня и укрепления дамб. Задействовано порядка 11 единиц спецтехники.

В селе Памятное, расположенном в Ялуторовском районе, сами жители, а также сотрудники предприятия «СтройПроект» наполняют мешки песком. В планах — подготовить тысячу мешков, которые будут уложены вдоль дороги Ялуторовск-Сосновка. Накануне там построили земляной вал.

Ранее «Наш город» писал, когда ждать пиков паводков в Тюменской области.

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