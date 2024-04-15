Под Тюменью начался крупнейший за весну ландшафтный пожар

По предварительным данным от пресс-службы МЧС, трава загорелась сама, поджога не было. Площадь возгорания составляет 60 гектаров — это самый крупный лесной пожар за начало года. Публиковать посты о большом количестве дыма у Велижанского тракта тюменцы начали еще в 3 часа дня.