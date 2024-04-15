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Published Сегодня, 11:31

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Updated Сегодня, 12:48

В Тюмени начался крупнейший за весну ландшафтный пожар

Под Тюменью начался крупнейший за весну ландшафтный пожар

15 апреля 2024, 11:31
Фото: Изображение Midjourney

В Тюмени начался крупнейший за весну ландшафтный пожар

В районе Велижанского тракта загорелась трава. На место уже выехали пожарные и сотрудники МЧС. Ближайший поселок почти полностью затянуло дымом.

По предварительным данным от пресс-службы МЧС, трава загорелась сама, поджога не было. Площадь возгорания составляет 60 гектаров — это самый крупный лесной пожар за начало года. Публиковать посты о большом количестве дыма у Велижанского тракта тюменцы начали еще в 3 часа дня.

Пока на месте задействовано больше 30 спасателей — локализовать огонь пока не удается. Сколько потребуется времени на его тушение — пока неизвестно.

Ранее «Наш Город» рассказывал о подготовке в регионе к пожароопасному сезону. Губернатор призвал навести порядок в Тюмени и области и начать тщательно отслеживать ситуацию с возможными возгораниями.

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