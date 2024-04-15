Под Тюменью начался крупнейший за весну ландшафтный пожар

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
По предварительным данным от пресс-службы МЧС, трава загорелась сама, поджога не было. Площадь возгорания составляет 60 гектаров — это самый крупный лесной пожар за начало года. Публиковать посты о большом количестве дыма у Велижанского тракта тюменцы начали еще в 3 часа дня.
Пока на месте задействовано больше 30 спасателей — локализовать огонь пока не удается. Сколько потребуется времени на его тушение — пока неизвестно.
Ранее «Наш Город» рассказывал о подготовке в регионе к пожароопасному сезону. Губернатор призвал навести порядок в Тюмени и области и начать тщательно отслеживать ситуацию с возможными возгораниями.