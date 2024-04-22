Из-за отсыпки дамбы на трассе Тюмень — Омск ограничено движение

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:23
На участке с 359 до 362 километр трассы Тюмень — Омск проводится отсыпка дамбы. На данный момент там организовано реверсивное движение, сообщает Уралуправтодор.
Движение по трассе затруднено. По данным сервиса «Яндекс. Карты», пробка растянулась на 3-4 километра.
Высока вероятность, что в случае прорыва дамб участок трассы Тюмень — Омск в Абатском районе будет затоплен. Дорогу укрепляют, но выдержит ли она потоки воды — остается вопросом.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Ишимском районе из-за паводка перекрыли трассу Равнец — Кошкарагай. Ограничения затронули 3 и 11 километры.