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Из-за отсыпки дамбы на трассе Тюмень — Омск ограничено движение

Из-за отсыпки дамбы на трассе Тюмень — Омск ограничено движение

22 апреля 2024, 08:21
Фото: Изображение Midjourney

Из-за отсыпки дамбы на трассе Тюмень — Омск ограничено движение

Пробка растянулась на три километра. На участке трассы организовали реверсивное движение.

На участке с 359 до 362 километр трассы Тюмень — Омск проводится отсыпка дамбы. На данный момент там организовано реверсивное движение, сообщает Уралуправтодор.

Движение по трассе затруднено. По данным сервиса «Яндекс. Карты», пробка растянулась на 3-4 километра.

Фото: Скриншот «Яндекс. Карты»

Высока вероятность, что в случае прорыва дамб участок трассы Тюмень — Омск в Абатском районе будет затоплен. Дорогу укрепляют, но выдержит ли она потоки воды — остается вопросом.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Ишимском районе из-за паводка перекрыли трассу Равнец — Кошкарагай. Ограничения затронули 3 и 11 километры.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюменская область#Трасса#Ограничения#Федеральная трасса#Паводок#Ограничение движения#Паводок в Тюменской области в 2024 году
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