Вода льется на дорогу: в Тюменской области перекрыли участок трассы. ФОТО

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
На затопленном участке трассы установлены временные дорожные знаки. За безопасностью движения следят сотрудники ГИБДД.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области запущен в работу геопортал, на котором предоставляется вся информация по паводку на территории региона. Для водителей вся актуальная информация о перекрытых участках автодорог и затопленных трассах размещена на сайте интерактивной карты. Данные обновляются в оперативном режиме.
Перейти на геопортал можно по ссылке. Также информацию о паводке в Тюменской области можно узнать на сайте паводок72.рф.