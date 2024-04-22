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Updated Сегодня, 05:07

В Ишимском районе перекрыли участок автодороги из-за паводка

Вода льется на дорогу: в Тюменской области перекрыли участок трассы. ФОТО

22 апреля 2024, 05:05
Фото: ГИБДД

В Ишимском районе перекрыли участок автодороги из-за паводка

В Ишимском районе перекрыли трассу из-за паводка. Движение ограничили на 3 и 11 километрах автодороги Равнец — Кошкарагай в связи с переливом воды через проезжую часть.

На затопленном участке трассы установлены временные дорожные знаки. За безопасностью движения следят сотрудники ГИБДД.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области запущен в работу геопортал, на котором предоставляется вся информация по паводку на территории региона. Для водителей вся актуальная информация о перекрытых участках автодорог и затопленных трассах размещена на сайте интерактивной карты. Данные обновляются в оперативном режиме.

Перейти на геопортал можно по ссылке. Также информацию о паводке в Тюменской области можно узнать на сайте паводок72.рф.

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