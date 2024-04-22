Вода льется на дорогу: в Тюменской области перекрыли участок трассы. ФОТО

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области запущен в работу геопортал, на котором предоставляется вся информация по паводку на территории региона. Для водителей вся актуальная информация о перекрытых участках автодорог и затопленных трассах размещена на сайте интерактивной карты. Данные обновляются в оперативном режиме.