Мошенники лишили 15 миллионов рублей тюменку, пожелавшую заработать на крипте

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
Modified Сегодня, 05:50
Updated Сегодня, 05:50
За прошедшую неделю мошенники обманули 110 жителей Тюменской области. В общей сложности аферистам удалось похитить 79 миллионов рублей, сообщили в прокуратуре.
Самой большой суммы лишилась жительница Тюмени. Женщина хотела заработать на криптовалютной бирже и на протяжении месяца переводила деньги на неизвестные счета.
Таким образом тюменка лишилась 15 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, ход и результаты расследования на контроле прокуратуры Калининского округа Тюмени.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменец обманул пенсионеров на два миллиона рублей. В этом ему помогали «Коба» и «Бенефициарий».