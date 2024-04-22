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Жительница Тюмени лишилась 15 миллионов рублей, пытаясь заработать на крипте

Мошенники лишили 15 миллионов рублей тюменку, пожелавшую заработать на крипте

22 апреля 2024, 05:48
Фото: Изображение Midjourney

Жительница Тюмени лишилась 15 миллионов рублей, пытаясь заработать на крипте

Женщина переводила деньги на неизвестные счета. Кроме нее, жертвами мошенников за прошлую неделю стали еще 109 жителей региона.

За прошедшую неделю мошенники обманули 110 жителей Тюменской области. В общей сложности аферистам удалось похитить 79 миллионов рублей, сообщили в прокуратуре.

Самой большой суммы лишилась жительница Тюмени. Женщина хотела заработать на криптовалютной бирже и на протяжении месяца переводила деньги на неизвестные счета.

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Таким образом тюменка лишилась 15 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, ход и результаты расследования на контроле прокуратуры Калининского округа Тюмени.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменец обманул пенсионеров на два миллиона рублей. В этом ему помогали «Коба» и «Бенефициарий».

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