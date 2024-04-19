Сбер окажет поддержку пострадавшим от паводка в Тюменской области

Консультации по урегулированию страховых случаев и порядку страховых выплат можно получить по круглосуточному телефону 900 (звонки по России бесплатны). Заявить о страховом случае можно в СберБанк Онлайн в разделе «Страхование» или в мобильном приложении «СберСтрахование». Клиенты СберСтрахования жизни могут сообщить о страховом случае на сайте СберСтрахования жизни в разделе «Заявить о страховом случае». Онлайн-ассистент поможет подать заявление за считанные минуты.