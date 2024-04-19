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Published Сегодня, 11:11

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

Сбер окажет поддержку пострадавшим от паводка в Тюменской области

Сбер окажет поддержку пострадавшим от паводка в Тюменской области

19 апреля 2024, 11:11
Фото: 1MI
Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 . erid: LjN8K4NPS
В рамках действующей программы Сбера по поддержке клиентов в чрезвычайных ситуациях помощь будет оказана заемщикам и застрахованным лицам, пострадавшим в результате паводка в Тюменской области.

При необходимости будет проведена реструктуризация кредитов. Работа будет проводиться с каждым клиентом индивидуально. Также все клиенты, застрахованные в СберСтраховании и СберСтраховании жизни, пострадавшие во время ЧС, получат полагающиеся выплаты в приоритетном порядке на основании минимального количества документов.

Подать заявление на реструктуризацию можно в любом офисе Сбера или через приложение Сбербанк Онлайн. В мобильном приложении на вкладке «Кредиты» нужно зайти в раздел «Оформить программу поддержки», затем выбрать пункт «Реструктуризация кредитов» и отметить причину обращения — «Режим чрезвычайной ситуации».

Для формирования обращения понадобятся:

  • Паспорт,
  • Документ, подтверждающий факт утраты имущества (выдают органы муниципальной власти), либо документ, подтверждающий факт получения единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате ЧС (формируется после обращения за получением выплаты через Госуслуги).

Консультации по урегулированию страховых случаев и порядку страховых выплат можно получить по круглосуточному телефону 900 (звонки по России бесплатны). Заявить о страховом случае можно в СберБанк Онлайн в разделе «Страхование» или в мобильном приложении «СберСтрахование». Клиенты СберСтрахования жизни могут сообщить о страховом случае на сайте СберСтрахования жизни в разделе «Заявить о страховом случае». Онлайн-ассистент поможет подать заявление за считанные минуты.

Консультацию можно получить по телефону горячей линии: 8 800 200 8 200 и в любом офисе Сбербанка.

#Тюмень
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