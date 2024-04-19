Сбер окажет поддержку пострадавшим от паводка в Тюменской области

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
При необходимости будет проведена реструктуризация кредитов. Работа будет проводиться с каждым клиентом индивидуально. Также все клиенты, застрахованные в СберСтраховании и СберСтраховании жизни, пострадавшие во время ЧС, получат полагающиеся выплаты в приоритетном порядке на основании минимального количества документов.
Подать заявление на реструктуризацию можно в любом офисе Сбера или через приложение Сбербанк Онлайн. В мобильном приложении на вкладке «Кредиты» нужно зайти в раздел «Оформить программу поддержки», затем выбрать пункт «Реструктуризация кредитов» и отметить причину обращения — «Режим чрезвычайной ситуации».
Для формирования обращения понадобятся:
Консультации по урегулированию страховых случаев и порядку страховых выплат можно получить по круглосуточному телефону 900 (звонки по России бесплатны). Заявить о страховом случае можно в СберБанк Онлайн в разделе «Страхование» или в мобильном приложении «СберСтрахование». Клиенты СберСтрахования жизни могут сообщить о страховом случае на сайте СберСтрахования жизни в разделе «Заявить о страховом случае». Онлайн-ассистент поможет подать заявление за считанные минуты.
Консультацию можно получить по телефону горячей линии: 8 800 200 8 200 и в любом офисе Сбербанка.