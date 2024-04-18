Исследователи провели первый «разговор» с китом на Аляске

Posted Сегодня, 19:50
Published Сегодня, 19:50
Modified Сегодня, 19:54
Updated Сегодня, 19:54
Об этом пишет ИА RuNews24.Ru со ссылкой на New York Post.
Специалисты использовали специальное оборудование для прослушивания звуков, издаваемых горбатыми китами. Однако большинство китов не отреагировали. Только самка по имени Твен проявила интерес к происходящему и в течение 20 минут повторяла услышанные звуки. Она прекратила это только после выключения записи.
Ученые зафиксировали 36 «ответов» Твен, однако смысл этих звуков они так и не смогли определить. Исследователи предположили, что это может быть обычный сигнал, который киты издают в ответ на обращения других особей своего вида.
«Возможно, мы просто поздоровались, а она ответила, и мы снова поздоровались, но это точно была форма общения», — отметила исследователь Лиза Уокер.