Врач рассказала, кому из россиян нельзя работать весной

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», специалист рекомендует уделять внимание отдыху, соблюдать правильный режим сна и питания, а также беречь себя, особенно людям с гипертонией, лишним весом, диабетом и другими подобными заболеваниями. Перегрузки в этот период, по словам врача, могут привести к серьезным последствиям, вплоть до летального исхода.