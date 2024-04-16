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Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

Врач рассказала, кому из россиян нельзя работать весной

16 апреля 2024, 10:16
Врач-реабилитолог из Видновской клинической больницы, Светлана Малиновская, предупредила россиян о серьезных последствиях, если не уделять достаточно времени отдыху.

Современный ритм жизни заставляет людей жертвовать сном, личным временем и правильным питанием в пользу работы и других обязанностей. Врач подчеркивает, что в периоды переутомления, весеннего авитаминоза и межсезонья увеличивается риск различных заболеваний.

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», специалист рекомендует уделять внимание отдыху, соблюдать правильный режим сна и питания, а также беречь себя, особенно людям с гипертонией, лишним весом, диабетом и другими подобными заболеваниями. Перегрузки в этот период, по словам врача, могут привести к серьезным последствиям, вплоть до летального исхода.

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