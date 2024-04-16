РЭО выпустит новые зеленые облигации

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Буцаев отметил, что РЭО утвердил стандарты ESG для своей отрасли и политику зеленого финансирования, а также получил рейтинг ESG-II от агентства «Эксперт РА», передает newsnn.ru.
«Первые облигации с верифицированным титулом „зеленые“ планируем выпустить в этом году», — сообщил глава РЭО.
Первый выпуск облигаций, соответствующих принципам устойчивого развития, планируется разместить на Московской бирже.
Получатели средств от размещения этих облигаций должны соблюдать политику зеленого финансирования РЭО и выполнить определенные условия.
Первый в России выпуск коммерческих зеленых облигаций состоялся в 2022 году, когда РЭО приобрел облигации на два миллиарда рублей у компании «ЭкоЛайн-ВторПласт». Средства были направлены на строительство крупнейшего в России завода по переработке пластика.
Планы по выпуску зеленых облигаций в текущем году были озвучены Буцаевым в рамках доклада «Отчет ППК „Российский экологический оператор“. 5 лет компании», представленного вице-премьеру Виктории Абрамченко 16 апреля в Москве.