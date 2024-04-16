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Posted Сегодня, 13:13

Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

РЭО выпустит новые зеленые облигации

РЭО выпустит новые зеленые облигации

16 апреля 2024, 13:13
Фото: Изображение Midjourney
Российский экологический оператор (РЭО) планирует выпустить свои первые в этом году зеленые облигации. Доход от размещения ценных бумаг пойдет на создание инфраструктуры по обращению с отходами, сообщил глава компании Денис Буцаев.

Буцаев отметил, что РЭО утвердил стандарты ESG для своей отрасли и политику зеленого финансирования, а также получил рейтинг ESG-II от агентства «Эксперт РА», передает newsnn.ru.

«Первые облигации с верифицированным титулом „зеленые“ планируем выпустить в этом году», — сообщил глава РЭО.

Первый выпуск облигаций, соответствующих принципам устойчивого развития, планируется разместить на Московской бирже.

Получатели средств от размещения этих облигаций должны соблюдать политику зеленого финансирования РЭО и выполнить определенные условия.

Первый в России выпуск коммерческих зеленых облигаций состоялся в 2022 году, когда РЭО приобрел облигации на два миллиарда рублей у компании «ЭкоЛайн-ВторПласт». Средства были направлены на строительство крупнейшего в России завода по переработке пластика.

Планы по выпуску зеленых облигаций в текущем году были озвучены Буцаевым в рамках доклада «Отчет ППК „Российский экологический оператор“. 5 лет компании», представленного вице-премьеру Виктории Абрамченко 16 апреля в Москве.

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