РЭО выпустит новые зеленые облигации

Первый в России выпуск коммерческих зеленых облигаций состоялся в 2022 году, когда РЭО приобрел облигации на два миллиарда рублей у компании «ЭкоЛайн-ВторПласт». Средства были направлены на строительство крупнейшего в России завода по переработке пластика.