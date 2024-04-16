КМСП: Объем закупок госкомпаний у самозанятых вырос на 160%

Posted Сегодня, 07:10
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Он отметил, что число заключивших договоры поставок самозанятых при этом выросло в 1,5 раза и составило почти 2,9 тысячи человек, пишет газета «Известия».
Как пишет издание, распространение на самозанятых преференций, которые ранее были доступны только представителям малого и среднего предпринимательства, упростило процедуры участия в закупках крупнейших заказчиков по федеральному закону № 223-ФЗ, а также способствовало увеличению объема закупок у самозанятых. По словам Исаевича, в первом квартале 2024 года общий объем закупок у самозанятых вырос на 160% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 2,2 миллиарда рублей. В то же время количество поставщиков-самозанятых выросло на 48% и достигло около 2,9 тысячи человек.
В Курской области зафиксирован наибольший рост объема закупок у самозанятых — плюс 504 миллиона рублей. Далее следует Москва с приростом в 211 миллионов рублей, Санкт-Петербург — плюс 92 миллиона рублей, Свердловская и Калининградская области — плюс 45,6 и 39,3 миллиона рублей соответственно. По объему закупок у самозанятых в целом лидируют Курская область (0,5 миллиарда рублей), Москва (0,38 миллиарда), Санкт-Петербург (0,13 миллиарда), а также Московская (0,11 миллиарда) и Свердловская (0,08 миллиарда рублей) области.
Значительный рост объемов закупок у самозанятых был отмечен в таких сферах, как вспомогательные услуги, связанные с услугами финансового посредничества и страхования (прирост 660 миллионов рублей, более чем в 1000 раз), профессиональные, научные и технические услуги (прирост 89,2 миллиона, почти в 7 раз), юридические и бухгалтерские услуги (прирост 85,7 миллиона, в 12,5 раз), услуги в области творчества, искусства и развлечений (прирост 83,7 миллиона, в 2 раза), строительные специализированные работы (прирост 74,6 миллиона рублей, в 4,1 раза).
В период с 2019 года по I квартал текущего года крупные компании заключили договоры закупок по федеральному закону № 223-ФЗ с почти 14 тысячами самозанятых. При этом общая сумма заключенных договоров составила более 14,7 миллиарда рублей, а средняя стоимость — 546 тысяч рублей.
Напомним, с 1 апреля 2020 года самозанятые граждане имеют возможность участвовать в закупках по федеральному закону № 223-ФЗ на равных условиях с малыми и средними предприятиями. Поддержка самозанятых является одним из ключевых направлений в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Инициатором его реализации стал глава Российской Федерации Владимир Путин, а куратором выступает первый вице-премьер Андрей Белоусов.