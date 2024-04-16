КМСП: Объем закупок госкомпаний у самозанятых вырос на 160%

Как пишет издание, распространение на самозанятых преференций, которые ранее были доступны только представителям малого и среднего предпринимательства, упростило процедуры участия в закупках крупнейших заказчиков по федеральному закону № 223-ФЗ, а также способствовало увеличению объема закупок у самозанятых. По словам Исаевича, в первом квартале 2024 года общий объем закупок у самозанятых вырос на 160% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 2,2 миллиарда рублей. В то же время количество поставщиков-самозанятых выросло на 48% и достигло около 2,9 тысячи человек.