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Published Сегодня, 04:53

Modified Сегодня, 04:55

Updated Сегодня, 04:55

В селе Казанское Тюменской области объявлена эвакуация из-за паводка

Эвакуация из-за паводка началась в еще одном районе Тюменской области

16 апреля 2024, 04:53
Фото: 1MI

В селе Казанское Тюменской области объявлена эвакуация из-за паводка

Власти объявили срочную эвакуацию жителей села в Казанском районе. Для местных жителей подготовили пункты временного размещения.

В селе Казанское Казанского района объявили срочную эвакуацию. Для местных жителей развернули пункты временного размещения. В случае чрезвычайной ситуации можно позвонить по номеру 112, по вопросам паводка — 122.

Эвакуация началась сегодня утром в Ишимском районе. Местные жители получили СМС-сообщения с призывом срочно покинуть дома. Вода в реке Ишим прибывает с критической скоростью. Шесть населенных пунктов района попали в зону возможного затопления.

Уровень воды в реке Ишим превысил критическое значение. Началось наводнение
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Ранее «Наш город» сообщал, что из-за паводка тюменцам запретят ездить в Курганскую область. Движение на федеральных трассах перекроют полностью.

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