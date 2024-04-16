Эвакуация из-за паводка началась в еще одном районе Тюменской области

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
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В селе Казанское Казанского района объявили срочную эвакуацию. Для местных жителей развернули пункты временного размещения. В случае чрезвычайной ситуации можно позвонить по номеру 112, по вопросам паводка — 122.
Эвакуация началась сегодня утром в Ишимском районе. Местные жители получили СМС-сообщения с призывом срочно покинуть дома. Вода в реке Ишим прибывает с критической скоростью. Шесть населенных пунктов района попали в зону возможного затопления.
Ранее «Наш город» сообщал, что из-за паводка тюменцам запретят ездить в Курганскую область. Движение на федеральных трассах перекроют полностью.