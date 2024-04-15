Специалист объяснил, почему России нужно укреплять границу с Финляндией

Posted Сегодня, 19:31
Published Сегодня, 19:31
Modified Сегодня, 19:40
Updated Сегодня, 19:40
Граница с Финляндией протяженностью 1300 километров недостаточно защищена и плохо оборудована, резюмирует эксперт. Раньше на Карельском перешейке была размещена целая армия, но с расформированием Ленинградского военного округа численность войск значительно уменьшилась.
Литовкин считает, что необходимо укреплять границу. По его мнению, с возрождением Ленинградского военного округа можно ожидать размещения дивизий или целого корпуса на Карельском перешейке. Также требуется усиление пограничной зоны на Кольском полуострове, добавил он.
Эксперт полагает, что граничащие с Финляндией территории следует усилить стрелковыми, артиллерийскими и даже танковыми подразделениями. Будет не лишним установить мощные ракетные комплексы, наподобие ОТРК «Искандер», а также системы ПВО С-300 и С-400.
«Территория потенциальных военных действий имеет сложный рельеф, с большим количеством болот, лесов и гор, но необходимо всё равно укреплять оборону. Возможными целями для удара являются Санкт-Петербург, Мурманск, Североморск, полуостров Рыбачий и все наши базы стратегических атомных подводных лодок», предполагает Литовкин.
Литовкин ответил и на вопрос о том, почему НАТО не усиливает свое присутствие в Прибалтике. По его словам, Прибалтика не имеет большого значения для НАТО, поэтому на нее делается не такая ставка, как на Финляндию.