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Posted Вчера, 08:27

Published Вчера, 08:27

Modified Вчера, 08:29

Updated Вчера, 08:29

В Тобольске дети нашли предмет, похожий на гранату, в лесу

В Тобольске в лесу нашли гранату. На месте работают спецслужбы

7 апреля 2024, 08:27
Фото: Росгвардия

В Тобольске дети нашли предмет, похожий на гранату, в лесу

В Тобольске дети нашли в лесном массиве в районе улицы Северная, 5, предмет, похожий на гранату. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
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Дети
Видео: Типичный Тобольск

В настоящее время на месте ЧП работают полиция, Росгвардия, аварийно-спасательная служба. Территория, где был обнаружен предмет, похожий на боеприпас, оцеплена.

По словам местных жителей, в данном лесу часто собираются люди без определенного места жительства. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске в начале марта из-за обнаруженного предмета, похожего на гранату, эвакуировали жителей многоквартирного дома в 4-м микрорайоне. В течение двух часов силовики проводили комплекс необходимых мероприятий. «Гранатой» оказался муляж боеприпаса.

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