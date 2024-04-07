В Тобольске в лесу нашли гранату. На месте работают спецслужбы

Posted Вчера, 08:27
Published Вчера, 08:27
Modified Вчера, 08:29
Updated Вчера, 08:29
В настоящее время на месте ЧП работают полиция, Росгвардия, аварийно-спасательная служба. Территория, где был обнаружен предмет, похожий на боеприпас, оцеплена.
По словам местных жителей, в данном лесу часто собираются люди без определенного места жительства. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске в начале марта из-за обнаруженного предмета, похожего на гранату, эвакуировали жителей многоквартирного дома в 4-м микрорайоне. В течение двух часов силовики проводили комплекс необходимых мероприятий. «Гранатой» оказался муляж боеприпаса.