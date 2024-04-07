Из-за падения спроса авиаперелеты в Москву из Тюмени подешевели на 10%

Posted Вчера, 06:32
Published Вчера, 06:32
Modified Вчера, 06:34
Updated Вчера, 06:34
По данным экспертов, средняя цена перелета из Тюмени в Москву, запланированного на лето, упала на 10% и теперь составляет 7,2 тысячи рублей.
По словам доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко, на цены авиабилетов влияют ряд факторов, в числе которых уровень спроса, даты вылета, сезонность, конкуренция между авиакомпаниями на данном маршруте.
«Цены могут меняться несколько раз в день. В данном же случае основная причина снижения цен — падение спроса», — пояснил РБК Тюмень Щербаченко.
По информации сервиса OneTwoTrip, в преддверии новогодних каникул авиабилет из Тюмени до Москвы можно было приобрести в среднем за 7,8 тысяч рублей. При этом авиакомпания «Победа» продавала билеты на рейс Тюмень — Москва за 1,5 тысячи рублей, Utair — за 2 тысячи.
Ранее «Наш Город» писал, что авиакомпания Utair начнет летать в конце апреля в Узбекистан. Первый вылет в Самарканд запланирован на 30 апреля.