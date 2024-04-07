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Posted Вчера, 06:32

Published Вчера, 06:32

Modified Вчера, 06:34

Updated Вчера, 06:34

Стоимость авиабилетов из Тюмени в Москву в летние месяцы подешевела на 10%

Из-за падения спроса авиаперелеты в Москву из Тюмени подешевели на 10%

7 апреля 2024, 06:32
Фото: 1MI

Стоимость авиабилетов из Тюмени в Москву в летние месяцы подешевела на 10%

Стоимость перелетов из Тюмени в Москву снизится предстоящим летом. Такой прогноз дали аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

По данным экспертов, средняя цена перелета из Тюмени в Москву, запланированного на лето, упала на 10% и теперь составляет 7,2 тысячи рублей.

По словам доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко, на цены авиабилетов влияют ряд факторов, в числе которых уровень спроса, даты вылета, сезонность, конкуренция между авиакомпаниями на данном маршруте.

«Цены могут меняться несколько раз в день. В данном же случае основная причина снижения цен — падение спроса», — пояснил РБК Тюмень Щербаченко.

По информации сервиса OneTwoTrip, в преддверии новогодних каникул авиабилет из Тюмени до Москвы можно было приобрести в среднем за 7,8 тысяч рублей. При этом авиакомпания «Победа» продавала билеты на рейс Тюмень — Москва за 1,5 тысячи рублей, Utair — за 2 тысячи.

Ранее «Наш Город» писал, что авиакомпания Utair начнет летать в конце апреля в Узбекистан. Первый вылет в Самарканд запланирован на 30 апреля.

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