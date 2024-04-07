Из-за падения спроса авиаперелеты в Москву из Тюмени подешевели на 10%

По информации сервиса OneTwoTrip, в преддверии новогодних каникул авиабилет из Тюмени до Москвы можно было приобрести в среднем за 7,8 тысяч рублей. При этом авиакомпания «Победа» продавала билеты на рейс Тюмень — Москва за 1,5 тысячи рублей, Utair — за 2 тысячи.