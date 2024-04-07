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Posted Вчера, 07:49

Published Вчера, 07:49

Modified Вчера, 08:07

Updated Вчера, 08:07

В Тюменской области мать оставила пятерых маленьких детей в квартире и уехала

Многодетная тюменка бросила пятерых детей в квартире и уехала развлекаться

7 апреля 2024, 07:49
Фото: 1MI

В Тюменской области мать оставила пятерых маленьких детей в квартире и уехала

В Ишиме многодетная мать оставила своих четверых маленьких детей и трехмесячного внука одних в квартире и уехала в Тюмень. Об этом сообщил в социальных сетях ишимский активист Владимир Воронин.
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Дети
Фото: вИшиме.орг

По его словам, женщина состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Кроме того, неоднократно рассматривалась на комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Ишима.

«Старшая несовершеннолетняя дочь родила ребенка три месяца назад. Грудничка бросила. Где-то в Тюмени гуляет. Мать остальных детей также уехала в Тюмень. В квартире брошены пятеро детей — двое детсадовского возраста, двое школьного и 3-месячный младенец», — сообщил Воронин.

По словам жителей дома, где проживает безалаберная мать, в настоящее время всех детей уже забрали сотрудники органов опеки в детское соматическое отделение больницы Ишима. Правда, сначала в полиции не отреагировали на обращения неравнодушных соседей.

«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области, официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области лишили родительских прав мать четверых детей. Женщина не занималась воспитанием малышей, а детские денежные пособия тратила на свои личные нужды, в том числе алкогольные напитки.

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