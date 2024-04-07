Многодетная тюменка бросила пятерых детей в квартире и уехала развлекаться

Posted Вчера, 07:49
Published Вчера, 07:49
Modified Вчера, 08:07
Updated Вчера, 08:07
По его словам, женщина состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Кроме того, неоднократно рассматривалась на комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Ишима.
«Старшая несовершеннолетняя дочь родила ребенка три месяца назад. Грудничка бросила. Где-то в Тюмени гуляет. Мать остальных детей также уехала в Тюмень. В квартире брошены пятеро детей — двое детсадовского возраста, двое школьного и 3-месячный младенец», — сообщил Воронин.
По словам жителей дома, где проживает безалаберная мать, в настоящее время всех детей уже забрали сотрудники органов опеки в детское соматическое отделение больницы Ишима. Правда, сначала в полиции не отреагировали на обращения неравнодушных соседей.
«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области, официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области лишили родительских прав мать четверых детей. Женщина не занималась воспитанием малышей, а детские денежные пособия тратила на свои личные нужды, в том числе алкогольные напитки.