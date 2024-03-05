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Жителей многоквартирного дома в Тобольске эвакуировали из-за муляжа гранаты

Жителей тюменской многоэтажки эвакуировали из-за муляжа гранаты

5 марта 2024, 08:27
Фото: [ТТ] Типичный Тобольск! [official page]

Жителей многоквартирного дома в Тобольске эвакуировали из-за муляжа гранаты

Известны причины эвакуации жителей многоквартирного дома в 4-м микрорайоне в Тобольске накануне вечером. По данным источника «Нашего Города», жильцов пятиэтажки экстренно вывели на улицу из-за обнаруженного предмета, похожего на гранату.
«Был обнаружен и обследован предмет, похожий на гранату. Им оказался муляж боевого припаса — угрозы для жителей он представлял», — сообщил инсайдер.

Эвакуация жителей дома в Тобольске по адресу 4-й микрорайон, 31а состоялась в девятом часу вечера 4 марта, здание оцепили. В течение двух часов силовики проводили комплекс необходимых мероприятий. На месте ЧП также дежурили врачи скорой помощи — к счастью, она никому не понадобилась.

По сообщениям очевидцев, паники у жителей многоквартирника не было.

«Люди вели себя спокойно, паники не было. Никто из опрошенных не знает, где именно нашли подозрительный предмет», — сообщали очевидцы.

В начале 11-го вечера оцепление многоквартирного дома было сняло, жителям разрешили вернуться в свои квартиры.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в среду, 6 марта, проверят работоспособность автоматизированной системы централизованного оповещения систем оповещения. Гул сирен прозвучит в период с 10:40 до 10:45 местного времени. Крайний раз в Тюменской области работу систем оповещения проверяли две недели назад — 21 февраля.

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