Жителей тюменской многоэтажки эвакуировали из-за муляжа гранаты

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
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Updated Сегодня, 08:29
«Был обнаружен и обследован предмет, похожий на гранату. Им оказался муляж боевого припаса — угрозы для жителей он представлял», — сообщил инсайдер.
Эвакуация жителей дома в Тобольске по адресу 4-й микрорайон, 31а состоялась в девятом часу вечера 4 марта, здание оцепили. В течение двух часов силовики проводили комплекс необходимых мероприятий. На месте ЧП также дежурили врачи скорой помощи — к счастью, она никому не понадобилась.
По сообщениям очевидцев, паники у жителей многоквартирника не было.
«Люди вели себя спокойно, паники не было. Никто из опрошенных не знает, где именно нашли подозрительный предмет», — сообщали очевидцы.
В начале 11-го вечера оцепление многоквартирного дома было сняло, жителям разрешили вернуться в свои квартиры.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в среду, 6 марта, проверят работоспособность автоматизированной системы централизованного оповещения систем оповещения. Гул сирен прозвучит в период с 10:40 до 10:45 местного времени. Крайний раз в Тюменской области работу систем оповещения проверяли две недели назад — 21 февраля.