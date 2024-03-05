Жителей тюменской многоэтажки эвакуировали из-за муляжа гранаты

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в среду, 6 марта, проверят работоспособность автоматизированной системы централизованного оповещения систем оповещения. Гул сирен прозвучит в период с 10:40 до 10:45 местного времени. Крайний раз в Тюменской области работу систем оповещения проверяли две недели назад — 21 февраля.