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Published Сегодня, 06:52

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

Риелтор рассказал, какой жилье выгоднее всего купить в Тюмени.

Новостройка против вторички: какую недвижимость выгоднее купить в Тюмени?

3 апреля 2024, 06:52
Фото: 1MI
Риелтор рассказал, какой жилье выгоднее всего купить в Тюмени.

Риелтор рассказал, какой жилье выгоднее всего купить в Тюмени

Наконец накопив первоначальный взнос по ипотеке, многие тюменцы, планирующие покупку жилья, разрываются между покупкой новостройки и квартиры, а вторичном рынке. «Наш город» выяснил, какие плюсы и минусы у каждого из вариантов и что подойдет именно вам.

Преимущества и недостатки покупки новостройки

Учитывая, что новые ЖК рекламируют на каждом баннере в городе и рендеры проектов выглядят, как что-то фантастическое, первым делом люди задумываются именно о покупке новостройки. Подстегивает это желание льготная ипотека, которая пока еще действует. И чаще всего, большинство риелторов нацелены именно на продажу новостройки, так как от застройщика, после оформления сделки, они получат солидный процент.

«Мы не можем говорить о том, что нацеленность на продажу новостройки — это только желание риелтора получить выгоду. Да, бонусов для нас много и они часто очень приятные, у вторички такого нет. Но согласитесь, платить 6% по ипотеке намного комфортнее, нежели 18%, которые навяжет вам вторичка», — высказывается специалист по новостройкам Анна Казанцева.

Для покупателей, которые уже накопили первоначальный взнос, эксперт выделает следующие преимущества покупки новостройки:

  • возможность использования льготной ипотеки под более низкий процент;
  • современное обустройство территории внутри жилого комплекса;
  • современное и технологичное жилье:
  • возможность самостоятельно выбрать планировку и обустроить квартиру;
  • минимальные риски при оформлении сделки.

Но мы также попросили Казанцеву выделить и минусы покупки новостройки, к ним она отнесла:

  • получение квартиры в черновой отделке, если ремонт не зашит в ипотеку;
  • возможность переехать в новое жилье только через год-два;
  • необходимость вложить в ремонт около 2 миллионов рублей (отделка и мебель);
  • недобросовестные застройщики, которые затягивают выдачу ключей;
  • удаленность от города — новые ЖК по доступным ценам могут находится в удалении от центра Тюмени.
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Преимущества и недостатки покупки квартиры на вторичном рынке

Мы также поговорили и с риэлтором, который работает на вторичном рынке — Ириной Смирнягиной. Она рассказала, что в случае со вторичкой, риелторы чаще всего ориентируют клиента на более дорогое жилье, чтобы получить после сделки больший процент. Однако он не сравнится с тем, который предлагают риэлторам застройщики новых ЖК.

«Основная сложность работы со вторичкой — поиск контакта между продавцом и покупателем. Иногда кому-то нужно идти на уступки. Например, клиент хочет оставить в квартире мебель и готов доплатить за это, но не все собственники соглашаются и идут навстречу, тем самым затягивая продажу квартиры», — объясняет Смирнягина.

К плюсам покупки вторичного жилья специалист относит:

  • возможность переехать в готовое жилье сразу после оформления сделки;
  • возможность купить квартиру в центре города по цене новостройки на окраине;
  • качество домов постройки 2000-2010-х годов существенно выше, чем у современных новостроек;
  • при покупке квартиры с мебелью, она не требует ни копейки вложений;
  • значительно более развитая инфраструктура ранее застроенных районов.

Однако не стоит забывать и о минусах к ним эксперт отнесла:

  • понимание того, что в квартире раньше уже кто-то жил, чужая энергетика;
  • отсутствие технологических и эстетических решений, используемых в новостройках;
  • высокий процент при оформлении ипотеки или кредита;
  • сложности с оформлением сделки, если она проходит с обременением или в квартире прописаны дети;
  • в домах былой застройки могут жить не очень приятные соседи.
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Как принять правильное решение?

Оба риелтора сошлись в том, что покупка жилья — процесс индивидуальный и требует соответствующего подхода. В некоторых случаях выгоднее будет купить новостройку, так как процент по ипотеке более привлекательный и даже, если своего жилья пока нет, можно снимать квартиру и платеж будет меньше или равен платежу по ипотеке под 18%.

Однако не стоит забывать, что вы через год или два получите голую квартиру, в которой нужно укладывать пол, шпаклевать стены и обставлять новые квадраты мебелью и техников. Как подсчитала Анна Казанцева, в ремонт придется вложить, как минимум 2 миллиона причем это, а самом скромном варианте. А деньги на ремонт многие берут в кредит под те же 18% или даже больше.

Расчет выплат по ипотеке за новостройку, которая в среднем стоит 7,5 млн и именно на эту сумму чаще всего рассчитывают покупатели, будет выглядеть следующим образом:

Условия Выплаты
Ипотека по льготной программе под 6% на 30 лет 33 тысячи рублей в месяц
Съем жилья на момент строительства 25 тысяч рублей в месяц
Ремонт — 2 млн в кредит на 10 лет 36 тысяч рублей

Итог, первые два года ежемесячно вам придется платить около 58 тысяч рублей. После сдачи квартиры, до момента переезда в связи с ремонтом — 94 тысячи рублей. После переезда — 69 тысяч рублей.

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При покупке вторички ремонт обычно не требуется и необходимости в съеме жилья нет — заезжай и живи. Однако важно понимать, что вашему дому может быть более десятка лет из-за чего будет близится капитальный ремонт, требующий вложений. К тому же, если в новостройки чаще всего заезжают молодые семьи, то контингент вторички может быть непредсказуем. Ну и самое главное — ипотека или потребительский кредит под 18 и более процентов не всем под силу. Однако стоит учитывать, что вложений сверху уже не потребуется.

Расчет выплат по ипотеке за квартиру на вторичном ранке, которая в среднем стоит 6 млн и именно на эту сумму чаще всего рассчитывают покупатели, будет выглядеть следующим образом:

Условия Выплаты
Ипотека на 30 лет под 18% 60 тысяч рублей в месяц

Итог, так как вторичное жилье часто не требует дополнительных вложений, никаких выплат, кроме ипотеки не предвидится.

Но в любом случае, выбор за вами!

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