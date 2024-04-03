Новостройка против вторички: какую недвижимость выгоднее купить в Тюмени?

При покупке вторички ремонт обычно не требуется и необходимости в съеме жилья нет — заезжай и живи. Однако важно понимать, что вашему дому может быть более десятка лет из-за чего будет близится капитальный ремонт, требующий вложений. К тому же, если в новостройки чаще всего заезжают молодые семьи, то контингент вторички может быть непредсказуем. Ну и самое главное — ипотека или потребительский кредит под 18 и более процентов не всем под силу. Однако стоит учитывать, что вложений сверху уже не потребуется.