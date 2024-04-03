Новостройка против вторички: какую недвижимость выгоднее купить в Тюмени?

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Учитывая, что новые ЖК рекламируют на каждом баннере в городе и рендеры проектов выглядят, как что-то фантастическое, первым делом люди задумываются именно о покупке новостройки. Подстегивает это желание льготная ипотека, которая пока еще действует. И чаще всего, большинство риелторов нацелены именно на продажу новостройки, так как от застройщика, после оформления сделки, они получат солидный процент.
«Мы не можем говорить о том, что нацеленность на продажу новостройки — это только желание риелтора получить выгоду. Да, бонусов для нас много и они часто очень приятные, у вторички такого нет. Но согласитесь, платить 6% по ипотеке намного комфортнее, нежели 18%, которые навяжет вам вторичка», — высказывается специалист по новостройкам Анна Казанцева.
Для покупателей, которые уже накопили первоначальный взнос, эксперт выделает следующие преимущества покупки новостройки:
Но мы также попросили Казанцеву выделить и минусы покупки новостройки, к ним она отнесла:
Мы также поговорили и с риэлтором, который работает на вторичном рынке — Ириной Смирнягиной. Она рассказала, что в случае со вторичкой, риелторы чаще всего ориентируют клиента на более дорогое жилье, чтобы получить после сделки больший процент. Однако он не сравнится с тем, который предлагают риэлторам застройщики новых ЖК.
«Основная сложность работы со вторичкой — поиск контакта между продавцом и покупателем. Иногда кому-то нужно идти на уступки. Например, клиент хочет оставить в квартире мебель и готов доплатить за это, но не все собственники соглашаются и идут навстречу, тем самым затягивая продажу квартиры», — объясняет Смирнягина.
К плюсам покупки вторичного жилья специалист относит:
Однако не стоит забывать и о минусах к ним эксперт отнесла:
Оба риелтора сошлись в том, что покупка жилья — процесс индивидуальный и требует соответствующего подхода. В некоторых случаях выгоднее будет купить новостройку, так как процент по ипотеке более привлекательный и даже, если своего жилья пока нет, можно снимать квартиру и платеж будет меньше или равен платежу по ипотеке под 18%.
Однако не стоит забывать, что вы через год или два получите голую квартиру, в которой нужно укладывать пол, шпаклевать стены и обставлять новые квадраты мебелью и техников. Как подсчитала Анна Казанцева, в ремонт придется вложить, как минимум 2 миллиона причем это, а самом скромном варианте. А деньги на ремонт многие берут в кредит под те же 18% или даже больше.
Расчет выплат по ипотеке за новостройку, которая в среднем стоит 7,5 млн и именно на эту сумму чаще всего рассчитывают покупатели, будет выглядеть следующим образом:
|Условия
|Выплаты
|Ипотека по льготной программе под 6% на 30 лет
|33 тысячи рублей в месяц
|Съем жилья на момент строительства
|25 тысяч рублей в месяц
|Ремонт — 2 млн в кредит на 10 лет
|36 тысяч рублей
Итог, первые два года ежемесячно вам придется платить около 58 тысяч рублей. После сдачи квартиры, до момента переезда в связи с ремонтом — 94 тысячи рублей. После переезда — 69 тысяч рублей.
При покупке вторички ремонт обычно не требуется и необходимости в съеме жилья нет — заезжай и живи. Однако важно понимать, что вашему дому может быть более десятка лет из-за чего будет близится капитальный ремонт, требующий вложений. К тому же, если в новостройки чаще всего заезжают молодые семьи, то контингент вторички может быть непредсказуем. Ну и самое главное — ипотека или потребительский кредит под 18 и более процентов не всем под силу. Однако стоит учитывать, что вложений сверху уже не потребуется.
Расчет выплат по ипотеке за квартиру на вторичном ранке, которая в среднем стоит 6 млн и именно на эту сумму чаще всего рассчитывают покупатели, будет выглядеть следующим образом:
|Условия
|Выплаты
|Ипотека на 30 лет под 18%
|60 тысяч рублей в месяц
Итог, так как вторичное жилье часто не требует дополнительных вложений, никаких выплат, кроме ипотеки не предвидится.
Но в любом случае, выбор за вами!