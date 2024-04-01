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Published Сегодня, 09:41

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

Стоимость жилья в тюменских новостройках выросла на 14%

Стоимость жилья в тюменских новостройках выросла на 14%

1 апреля 2024, 09:41
Фото: Изображение Midjourney

Стоимость жилья в тюменских новостройках выросла на 14%

Теперь за жилье в новом доме придется отдавать почти 7 миллионов рублей.

За прошедший год квартиры в новостройках Тюмени подорожали на 14%. Об этом сообщает информационное агентство URA.RU со ссылкой на сайт объявлений «Авито.Недвижимость».

Как отмечают исследователи, теперь за новую квартиру покупателям придется отдать 6,6 миллионов рублей. Однако, как отмечают эксперты, вместе с ростом цены, выросло также и предложение — теперь недвижимость тюменцам предлагают почти в 4 раза чаще.

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#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Квартиры#Покупка квартир#Коммерческая недвижимость#Новостройки#Александр Смирнов
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