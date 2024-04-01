Стоимость жилья в тюменских новостройках выросла на 14%

Как отмечают исследователи, теперь за новую квартиру покупателям придется отдать 6,6 миллионов рублей. Однако, как отмечают эксперты, вместе с ростом цены, выросло также и предложение — теперь недвижимость тюменцам предлагают почти в 4 раза чаще.