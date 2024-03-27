Тюменская «Страна Девелопмент» готовится к IPO

По расчетам экспертов, у компании отмечается сбалансированный долговой портфель без пиковых погашений в среднесрочной перспективе, что оказывает поддержку ликвидности «Страны Девелопмент». Кроме того, специалисты отмечают высокий уровень компетенций топ-менеджмента ГК «Страна Девелопмент», а также прозрачность ее структуры. По информации застройщика, в компании планируется дальнейшее усиление команды с привлечением топ-менеджемента. Агентство положительно оценило подготовку и публикацию аудированной годовой и полугодовой отчетности по МСФО в открытом доступе, а также высокое качество корпоративного управления.