Тюменская «Страна Девелопмент» готовится к IPO

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Updated Сегодня, 10:16
Федеральная строительная компания «Страна Девелопмент» начала свою деятельность в 2008 году в Тюмени. В настоящий момент на различных стадиях строительства находятся проекты в сфере жилой и коммерческой недвижимости в Тюмени, Москве, Московской области, Екатеринбурге и Новосибирске. Совокупная площадь объектов составляет около 740 тысяч квадратных метров. За 15 лет работы компания обеспечила жильем порядка 50 тысяч человек, построив более 1 млн жилых квадратных метров.
«Страна Девелопмент» занимает 16 место в РФ по объемам текущего строительства и лидирует по объему проектов КРТ. Площадь таких проектов составляет 2,5 млн квадратных метров. Земельный фонд компании составляет 5,4 млн квадратных метров, увеличившись более чем в 1,5 раза в течение последнего года.
)На протяжении последних трех лет рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтверждало рейтинг кредитоспособности и финансовой устойчивости «Страны Девелопмент» на уровне ruBBB, прогноз по рейтингу стабильный. Портфель проектов компании диверсифицирован, маржинальность деятельности оценивается экспертами как высокая.
Выход на биржу станет логичным шагом в развитии. Мы работаем уже 15 лет. Все это время демонстрировали финансовую и информационную прозрачность, а также высокие результаты. Стали лидерами по объему строительства в Западной Сибири и по реализации крупномасштабных проектов КРТ по всей России. В ближайшее время мы планируем кратно увеличить число проектов и регионов присутствия. Сейчас завершаем предварительный этап подготовки, оценили бизнес, структуру активов, проводим изменения в структуре юридических лиц, — заявил президент компании Александр Гайдуков.
По расчетам экспертов, у компании отмечается сбалансированный долговой портфель без пиковых погашений в среднесрочной перспективе, что оказывает поддержку ликвидности «Страны Девелопмент». Кроме того, специалисты отмечают высокий уровень компетенций топ-менеджмента ГК «Страна Девелопмент», а также прозрачность ее структуры. По информации застройщика, в компании планируется дальнейшее усиление команды с привлечением топ-менеджемента. Агентство положительно оценило подготовку и публикацию аудированной годовой и полугодовой отчетности по МСФО в открытом доступе, а также высокое качество корпоративного управления.
Отметим, согласно итогам оценки профессионального сообщества, президент группы Александр Гайдуков два года подряд — в 2022 и 2023 годах — признавался лучшим руководителем в сфере девелопмента по версии медиахолдинга РБК. Ежегодно с 2021-го года компания получает Золотой Знак «Надежный застройщик России».