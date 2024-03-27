«Страна Девелопмент» возглавила рейтинг по объему строительства жилья в рамках КРТ

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
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Updated Сегодня, 09:13
Согласно информации аналитиков портала ЕРЗ.РФ, доля «Страны Девелопмент» составляет 19,5% в общем объеме всех проектов КРТ, которые реализуются на сегодняшний день в России. В рамках программы КРТ девелопер возводит два жилых комплекса в Тюменской области, в которых будет построено 1 930 квартир: три дома ЖК «Авторский» общей площадью 54 666 м² на 1 260 квартир и многоэтажный дом ЖК «Европейский берег 2.0» общей площадью 33 156 м² на 670 квартир.
Закономерно, что «Страна Девелопмент» заняла первую строчку среди лидеров по реализации проектов КРТ в России. Мы в числе первых приступили к реализации подобных проектов, давно и эффективно занимаемся расселением людей из аварийных и ветхих домов. На нашем счету тысячи семей, чья жизнь многократно улучшилась после переезда, а города получили новые современные жилые комплексы, рабочие места и импульс к дальнейшему развитию, — отметил президент ГК «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков.
Всего в рейтинг вошли 22 застройщика. В совокупности девелоперы строят 37 домов жилой площадью 451,4 тысяч квадратных метров.
При составлении ТОПа застройщиков по объему возведения жилых объектов с применением механизма комплексного развития территорий учитывались дома в стадии строительства, имеющие на 1 марта 2024 года опубликованные проектные декларации в ЕИСЖС (наш.дом.рф). Информация о наличии договоров КРТ по инициативе власти бралась из раздела 10.1 проектных деклараций. Портал «Единый ресурс застройщиков» (ЕРЗ.РФ) является источником уникальной информации для профессионалов рынка новостроек и граждан, желающих приобрести квартиру в новостройке.
Напомним, федеральный застройщик «Страна Девелопмент» строит дома и торговые центры в Тюмени, Новосибирске, Москве, Московской области, а также в Екатеринбурге. На рынке недвижимости компания находится с 2008 года. За 15 лет девелопером построено более 1 млн квадратных метров жилья. В домах «Страны» живут уже 50 тысяч человек.
Земельный банк компании превышает 5 млн квадратных метров. В 2022 году «Страна Девелопмент» вошла в топ-20 застройщиков России по объему текущего строительства. 80% жилых домов компания сдает раньше срока. Каждый проект отличается использованием самых современных технологий: системой «умный дом», закрытыми охраняемыми дворами без машин, безбарьерной средой, эргономическими инженерными технологиями.