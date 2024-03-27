«Страна Девелопмент» возглавила рейтинг по объему строительства жилья в рамках КРТ

Согласно информации аналитиков портала ЕРЗ.РФ, доля «Страны Девелопмент» составляет 19,5% в общем объеме всех проектов КРТ, которые реализуются на сегодняшний день в России. В рамках программы КРТ девелопер возводит два жилых комплекса в Тюменской области, в которых будет построено 1 930 квартир: три дома ЖК «Авторский» общей площадью 54 666 м² на 1 260 квартир и многоэтажный дом ЖК «Европейский берег 2.0» общей площадью 33 156 м² на 670 квартир.