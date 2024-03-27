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Published Сегодня, 07:41

Modified Сегодня, 07:43

Updated Сегодня, 07:43

Бизнесмены стали реже арендовать офисы в Тюмени

Бизнесмены начали отказываться от аренды офисов в Тюмени

27 марта 2024, 07:41
Фото: Изображение Midjourney

Бизнесмены стали реже арендовать офисы в Тюмени

Спрос сместился с аренды на покупку офисных помещений. При этом, продаваемых офисов стало больше всего на 1%, а цены на них заметно выросли.

За год в Тюмени спрос на покупку офисов вырос на 25%, а на аренду — снизился на 5%. В то же время продаваемых офисных помещений стало больше на 1%, а на рынке аренды предложение сократилось на 17%, рассказали аналитики «Авито Недвижимости».

Средняя стоимость офисных помещений за год выросла на 31% и составила 106 тысяч рублей за квадратный метр. Аренда офиса теперь обходится бизнесменам на 23% — в среднем по 750 рублей за «квадрат».

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«Сокращение предложения на рынке аренды офисных помещений вместе с ростом цены говорит о большой востребованности таких объектов на рынке. Рынок продажи офисов более стабильный — предложение растет», — рассказала руководитель отдела продаж «коммерческая недвижимость» «Авито» Виктория Сафронова.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени в четыре раза вырос спрос на работников со знанием арабского языка. Эксперты связывают эту тенденцию с введенными санкциями и расширением экономических связей.

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