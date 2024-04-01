Цены на посуточную аренду квартир выросли в Тюмени

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
В Тюмени посуточная аренда квартир за год подорожала на 11%. Об этом рассказал руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин Ura.ru.
«Средняя стоимость посуточной аренды квартир в феврале 2024 года составила две тысячи рублей, что на 11% выше в сравнении с годом ранее. За год суточная арендная ставка увеличилась у всех типов квартир, за исключением трехкомнатных квартир, у которых стоимость за год не изменилась и составила в среднем три тысячи рублей», — поделился специалист.
Отмечен и рост стоимости аренды квартир на длительный срок — на 20% за год, а за два месяца 2024 года — на 6%. Средние цены на съемное жилье в Тюмени увеличились до 28.3 тысячи рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что Тюмени упал спрос на многокомнатные квартиры. Эксперты уверены, что в этом ситуация может измениться за счет запуска новых программ поддержки.