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Published Сегодня, 08:12

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Updated Сегодня, 08:14

Тюменским призывникам запрещают брать на службу смартфоны.

Тюменским призывникам запрещают брать на службу смартфоны

2 апреля 2024, 08:12
Фото: 1MI
Тюменским призывникам запрещают брать на службу смартфоны.

Тюменским призывникам запрещают брать на службу смартфоны

Мужчинам, подлежащим весеннему призыву рекомендуется на военную службу брать обычный сотовый телефон — без расширенных мультимедийных возможностей, то есть без подключения к интернету и без камеры.

Несмотря на то, что 19 марта 2019 года в силу вступил закон, который позволяет военнослужащим пользоваться телефоном при несении службы, он несет ряд ограничений, необходимых для обеспечения информационной безопасности. Так, военный комиссар Тюменской области Сергей Чирков рассказал, что призывникам можно брать с собой только обычный кнопочный телефон.

«Рекомендуется на военную службу брать обычный сотовый телефон — без расширенных мультимедийных возможностей, то есть без подключения к интернету и без камеры», — пояснил комиссар.

В список разрешенных на службе устройств входят:

  • Nokia 105
  • Nokia 1280
  • Nokia 3310 (2000 года)
  • Samsung GT-E1080
  • Samsung GT-E1100T
  • Samsung GT-E1200
  • Samsung GT-E1272
  • Билайн A-105
  • Alcatel OT-1009X
  • Alcatel OT-1016D
  • Alcatel One Touch 208.

Использовать другие устройства «по закону не положено», уточнил военный комиссар.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, как пройдет весенний призыв в Тюменской области. Известно, что на службу будут направлены более 1800 человек в возрасте от 18 до 30 лет.

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