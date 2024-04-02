Тюменским призывникам запрещают брать на службу смартфоны.

Несмотря на то, что 19 марта 2019 года в силу вступил закон, который позволяет военнослужащим пользоваться телефоном при несении службы, он несет ряд ограничений, необходимых для обеспечения информационной безопасности. Так, военный комиссар Тюменской области Сергей Чирков рассказал, что призывникам можно брать с собой только обычный кнопочный телефон.