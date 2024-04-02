Тюменским призывникам запрещают брать на службу смартфоны.

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Несмотря на то, что 19 марта 2019 года в силу вступил закон, который позволяет военнослужащим пользоваться телефоном при несении службы, он несет ряд ограничений, необходимых для обеспечения информационной безопасности. Так, военный комиссар Тюменской области Сергей Чирков рассказал, что призывникам можно брать с собой только обычный кнопочный телефон.
«Рекомендуется на военную службу брать обычный сотовый телефон — без расширенных мультимедийных возможностей, то есть без подключения к интернету и без камеры», — пояснил комиссар.
В список разрешенных на службе устройств входят:
Использовать другие устройства «по закону не положено», уточнил военный комиссар.
Ранее «Наш город» сообщал о том, как пройдет весенний призыв в Тюменской области. Известно, что на службу будут направлены более 1800 человек в возрасте от 18 до 30 лет.