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Posted Сегодня, 14:12

Published Сегодня, 14:12

Modified Сегодня, 14:14

Updated Сегодня, 14:14

У тюменцев начали массово выходить из строя телефоны.

«Глобальная блокировка?»: у тюменцев начали массово выходить из строя смартфоны

29 февраля 2024, 14:12
Фото: 1MI
У тюменцев начали массово выходить из строя телефоны.

У тюменцев начали массово выходить из строя смартфоны

Сегодня многие телефоны марки Xiaomi превратились в «кирпич» — устройства не подают признаков жизни и не реагируют ни на одно требование. «Наш город» обратился в сервисный центр, чтобы узнать, в чем дело.

Пользователи телефонов марки Xiaomi сообщают, что после последнего обновления операционной системы, их устройства теперь не реагируют на на одну манипуляцию. Специалисты тюменского сервиса Mobile Express уже сообщают о реальных обращениях с такой проблемой.

«Мы сами пока не понимаем, что происходит, но обращения есть. Предупреждаем знакомых и клиентов об отключении автообновления», — рассказали «Нашему городу» специалисты.

Отметим, что пока поддержка Xiaomi особо не может помочь пользователям — там предлагают сделать перезагрузку, однако, как показала практика, это не помогает. Также могут посоветовать сбросить базовые настройки, однако при этом данные удаляются.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в народе 29 число февраля считался днем, когда негативная мистическая энергия особенно сконцентрирована и может привести к роковым последствиям.

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