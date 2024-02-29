«Глобальная блокировка?»: у тюменцев начали массово выходить из строя смартфоны

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Пользователи телефонов марки Xiaomi сообщают, что после последнего обновления операционной системы, их устройства теперь не реагируют на на одну манипуляцию. Специалисты тюменского сервиса Mobile Express уже сообщают о реальных обращениях с такой проблемой.
«Мы сами пока не понимаем, что происходит, но обращения есть. Предупреждаем знакомых и клиентов об отключении автообновления», — рассказали «Нашему городу» специалисты.
Отметим, что пока поддержка Xiaomi особо не может помочь пользователям — там предлагают сделать перезагрузку, однако, как показала практика, это не помогает. Также могут посоветовать сбросить базовые настройки, однако при этом данные удаляются.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в народе 29 число февраля считался днем, когда негативная мистическая энергия особенно сконцентрирована и может привести к роковым последствиям.