Тюменские призывники не будут получать повестки через «Госуслуги»

Еще весной прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных и введении электронных повесток. Документ, полученный в таком формате имеет ту же юридическую силы, что и бумажные повестки. Притом документ будет считаться полученным уже с момента его размещения на портале «Госуслуги».