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Тюменским призывникам не будут направлять электронные повестки.

Тюменские призывники не будут получать повестки через «Госуслуги»

2 апреля 2024, 07:00
Фото: 1MI
Тюменским призывникам не будут направлять электронные повестки.

Тюменским призывникам не будут направлять электронные повестки

Военный комиссар Тюменской области Сергей Чирков рассказал, что внедрение электронных повесток в регионе планируется только с грядущего осеннего призыва. Сейчас с 1 апреля по 15 июля военнообязанные будут получать бумажное уведомление.
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Несмотря на то, что в некоторых регионах России уже внедряют формат вручения повесток в электронном формате, в Тюменской области весенний призыв в привычном формате — с бумажными повестками.

«У нас идут пилотные проекты по электронным повесткам, мы пока все проводим „по-старинке“ — с бумажными носителями. К электронным повесткам планируем перейти в осеннему призыву. На данный момент только бумажные носители используются», — рассказал «Нашему городу» Чирков.
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Еще весной прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных и введении электронных повесток. Документ, полученный в таком формате имеет ту же юридическую силы, что и бумажные повестки. Притом документ будет считаться полученным уже с момента его размещения на портале «Госуслуги».

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Ранее «Наш город» сообщал о том, как пройдет весенний призыв в Тюменской области. Известно, что на службу будут направлены более 1800 человек в возрасте от 18 до 30 лет.

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