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Электронные повестки

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30 апреля 2023
Порядок рассылки электронных повесток разработало Минобороны
Министерство обороны России подготовило изменения в «Положение о призыве на военную службу граждан РФ». Документ опубликован на портале проектов нормативных актов.
30 апреля 2023, 04:29
25 апреля 2023
Тюменцы массово удаляют учетные записи на Госулугах
25 апреля 2023, 03:35
17 апреля 2023
Тюменский юрист рассказал о «подводных камнях» электронных повесток
17 апреля 2023, 09:55
Изменится ли рынок недвижимости в связи с введением электронных повесток
17 апреля 2023, 07:31

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