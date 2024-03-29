Итоги дня в Тюмени: наказание для водителей, задержки рейсов и угроза детским лагерям

В России массово выдворяют мигрантов из крупных городов после трагических событий в «Крокус Сити Холл». В Москве уже рассмотрено 784 дела о нарушении миграционного законодательства. Неспокойствие среди мигрантов проявляется в таджикских телеграм-чатах, где обсуждают жесткие проверки и дают рекомендации оставаться дома.



В Санкт-Петербурге начались проверки помощников мигрантов, а в Тюменской области уже опубликованы результаты рассмотрения дел о принудительном выдворении из страны шести мигрантов. Глава таджикской диаспоры и ассоциации «Дом народов Урала» призвал граждан избегать массовых мероприятий, чтобы предотвратить национальные конфликты.