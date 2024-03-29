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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Итоги дня в Тюмени: наказание для водителей, задержки рейсов и угроза детским лагерям

Итоги дня в Тюмени: наказание для водителей, задержки рейсов и угроза детским лагерям

29 марта 2024, 13:02
Фото: 1MI
Дайджест событий за 29 марта в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

Тюменец сообщил о вырубке деревьев в сквере Згерского

Житель Тюмени подал жалобу из-за вырубки деревьев в сквере имени Згерского. Мужчина утверждает, что это связано с деятельностью ресторана «Ермолаевъ». По мнению горожанина, деревья срубаются даже без видимой необходимости, все в пользу расширения пространства заведения. Житель также уверен, что за три последних года вырубка получила непристойный масштаб.

«Все в угоду ресторану»: тюменец пожаловался на вырубку деревьев в сквере Згерского
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В Москве, Санкт-Петербурге и Тюмени начались массовые облавы на мигрантов

В России массово выдворяют мигрантов из крупных городов после трагических событий в «Крокус Сити Холл». В Москве уже рассмотрено 784 дела о нарушении миграционного законодательства. Неспокойствие среди мигрантов проявляется в таджикских телеграм-чатах, где обсуждают жесткие проверки и дают рекомендации оставаться дома.

В Санкт-Петербурге начались проверки помощников мигрантов, а в Тюменской области уже опубликованы результаты рассмотрения дел о принудительном выдворении из страны шести мигрантов. Глава таджикской диаспоры и ассоциации «Дом народов Урала» призвал граждан избегать массовых мероприятий, чтобы предотвратить национальные конфликты.

«Все прячутся дома»: из Москвы, Петербурга и Тюмени массово выдворяют мигрантов
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Водителей автобусов в Тюмени наказали около 300 раз

В Тюмени водителей автобусов наказали около 300 раз из-за жалоб пассажиров на хамское отношение. С начала года было рассмотрено порядка 500 случаев. К водителям применили 300 дисциплинарных взысканий за неисполнение трудовой дисциплины. Главная жалоба пассажиров связана с грубым общением со стороны водителей. Тюменскому автопарку автобусов также не хватает 150 водителей.

Из-за жалоб пассажиров тюменских водителей автобусов наказали около 300 раз
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В тюменском аэропорту Рощино произошли массовые задержки рейсов

Из-за снегопада и сильного ветра в аэропорту Рощино в Тюмени задерживаются рейсы. Некоторые из них были перенаправлены на запасной аэродром в Кольцово. Актуальную информацию о рейсах можно узнать на на сайте аэропорта.

Из-за непогоды в тюменском аэропорту Рощино задерживаются рейсы
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Лесные пожары угрожают детским лагерям в Тюменской области

В Тюменской области шестерым детским лагерям угрожают лесные пожары. Согласно постановлению правительства региона, под угрозой находятся «Ребячья республика», «Олимпийская Ребячка», «Энергетик», «Витязь», «Алые паруса» и «Снежинка». Список также включает в себя 29 организаций, 857 населенных пунктов и 132 территории садоводства. Ожидается, что пик пожароопасности придется на май, и ситуация с лесными пожарами в регионе будет сложной.

Детским лагерям в Тюменской области угрожают лесные пожары
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