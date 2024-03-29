Итоги дня в Тюмени: наказание для водителей, задержки рейсов и угроза детским лагерям

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Житель Тюмени подал жалобу из-за вырубки деревьев в сквере имени Згерского. Мужчина утверждает, что это связано с деятельностью ресторана «Ермолаевъ». По мнению горожанина, деревья срубаются даже без видимой необходимости, все в пользу расширения пространства заведения. Житель также уверен, что за три последних года вырубка получила непристойный масштаб.
В России массово выдворяют мигрантов из крупных городов после трагических событий в «Крокус Сити Холл». В Москве уже рассмотрено 784 дела о нарушении миграционного законодательства. Неспокойствие среди мигрантов проявляется в таджикских телеграм-чатах, где обсуждают жесткие проверки и дают рекомендации оставаться дома.
В Санкт-Петербурге начались проверки помощников мигрантов, а в Тюменской области уже опубликованы результаты рассмотрения дел о принудительном выдворении из страны шести мигрантов. Глава таджикской диаспоры и ассоциации «Дом народов Урала» призвал граждан избегать массовых мероприятий, чтобы предотвратить национальные конфликты.
В Тюмени водителей автобусов наказали около 300 раз из-за жалоб пассажиров на хамское отношение. С начала года было рассмотрено порядка 500 случаев. К водителям применили 300 дисциплинарных взысканий за неисполнение трудовой дисциплины. Главная жалоба пассажиров связана с грубым общением со стороны водителей. Тюменскому автопарку автобусов также не хватает 150 водителей.
Из-за снегопада и сильного ветра в аэропорту Рощино в Тюмени задерживаются рейсы. Некоторые из них были перенаправлены на запасной аэродром в Кольцово. Актуальную информацию о рейсах можно узнать на на сайте аэропорта.
В Тюменской области шестерым детским лагерям угрожают лесные пожары. Согласно постановлению правительства региона, под угрозой находятся «Ребячья республика», «Олимпийская Ребячка», «Энергетик», «Витязь», «Алые паруса» и «Снежинка». Список также включает в себя 29 организаций, 857 населенных пунктов и 132 территории садоводства. Ожидается, что пик пожароопасности придется на май, и ситуация с лесными пожарами в регионе будет сложной.