Главы Тюменской области, ХМАО и ЯНАО подвели итоги работы ЗапСибНОЦ

Posted 29 марта, 04:16
Published 29 марта, 04:16
Modified Сегодня, 18:59
Updated Сегодня, 18:59
«Идет обновление стратегии научно-технологического развития нашей страны. Мы видим, как возрастает роль российских регионов в решении связанных с этим задач. Это значит, что усиливается актуальность развития межрегиональной инфраструктуры для повышения уровня интеграции науки, образования и бизнеса в наши проекты и программы», — отметил Александр Моор.
Как доложил руководитель АНО «Агентство инноваций» Денис Неустроев, благодаря поддержке регионов и индустриальных партнеров научно-образовательный центр смог увеличить объем новой конкурентоспособной продукции. На сегодня испытаны и переданы в реализацию десять опытных образцов инновационных разработок. Одна из них установка бесштанговой добычи нефти. Это еще один важный шаг по пути импортозамещения в нефтегазовой отрасли. А новая технология укрепления дорожной одежды уже применяется для ремонта автотрасс на Ямале.
Работа ЗапСибНОЦ в 2023 году заслужила положительную оценку входящих в состав Наблюдательного совета представителей крупных российских компаний, научного сообщества, а также профильных министерств.
Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что внедрение передовых научных разработок в реальное производство входит в число важнейших задач научно-образовательных центров мирового уровня, созданных в нашей стране по инициативе президента России.
Стоит также отметить, что в Тюменской области продолжает развитие образовательной инфраструктуры. Прорывным проектом для науки, образования и экономики региона должен стать межуниверситетский кампус, который будет построен в Тюмени в рамках национального проекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки России.