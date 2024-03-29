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Posted 29 марта, 04:16

Published 29 марта, 04:16

Modified Сегодня, 18:59

Updated Сегодня, 18:59

Главы Тюменской области, ХМАО и ЯНАО подвели итоги работы ЗапСибНОЦ

Главы Тюменской области, ХМАО и ЯНАО подвели итоги работы ЗапСибНОЦ

29 марта 2024, 04:16
Фото: 1MI
Губернатор Тюменской области Александр Моор провел заседание по результатам работы Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня за 2023 год. В обсуждении итогов, в режиме видеоконференции, также приняли участие главы ХМАО Наталья Комарова и ЯНАО Дмитрий Артюхов.
Фото: сайт правительства Тюменской области
«Идет обновление стратегии научно-технологического развития нашей страны. Мы видим, как возрастает роль российских регионов в решении связанных с этим задач. Это значит, что усиливается актуальность развития межрегиональной инфраструктуры для повышения уровня интеграции науки, образования и бизнеса в наши проекты и программы», — отметил Александр Моор.

Как доложил руководитель АНО «Агентство инноваций» Денис Неустроев, благодаря поддержке регионов и индустриальных партнеров научно-образовательный центр смог увеличить объем новой конкурентоспособной продукции. На сегодня испытаны и переданы в реализацию десять опытных образцов инновационных разработок. Одна из них установка бесштанговой добычи нефти. Это еще один важный шаг по пути импортозамещения в нефтегазовой отрасли. А новая технология укрепления дорожной одежды уже применяется для ремонта автотрасс на Ямале.

Работа ЗапСибНОЦ в 2023 году заслужила положительную оценку входящих в состав Наблюдательного совета представителей крупных российских компаний, научного сообщества, а также профильных министерств.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что внедрение передовых научных разработок в реальное производство входит в число важнейших задач научно-образовательных центров мирового уровня, созданных в нашей стране по инициативе президента России.

Стоит также отметить, что в Тюменской области продолжает развитие образовательной инфраструктуры. Прорывным проектом для науки, образования и экономики региона должен стать межуниверситетский кампус, который будет построен в Тюмени в рамках национального проекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки России.

В Тюменской области научными исследованиями занимаются свыше 4 тысяч человек
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