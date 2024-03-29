Главы Тюменской области, ХМАО и ЯНАО подвели итоги работы ЗапСибНОЦ

Как доложил руководитель АНО «Агентство инноваций» Денис Неустроев, благодаря поддержке регионов и индустриальных партнеров научно-образовательный центр смог увеличить объем новой конкурентоспособной продукции. На сегодня испытаны и переданы в реализацию десять опытных образцов инновационных разработок. Одна из них установка бесштанговой добычи нефти. Это еще один важный шаг по пути импортозамещения в нефтегазовой отрасли. А новая технология укрепления дорожной одежды уже применяется для ремонта автотрасс на Ямале.



Работа ЗапСибНОЦ в 2023 году заслужила положительную оценку входящих в состав Наблюдательного совета представителей крупных российских компаний, научного сообщества, а также профильных министерств.