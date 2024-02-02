В Тюмени стартовало строительство кампуса, который хвалил Путин

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
Планируется, что работы по отсыпке строительной площадки будут продолжаться до конца 2024 года. После этого планируется укрепление берегов Туры и озера Круглое.
Напомним, что сегодня, 2 февраля губернатор Тюменской области Александр Моор похвастался перед Президентом Владимиром Путиным новым кампусом. Президентом полностью одобрены и поддержаны первые предварительные итоги проекта и даны соответствующие поручения.