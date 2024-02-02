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Posted Сегодня, 15:52

Published Сегодня, 15:52

Modified Сегодня, 15:54

Updated Сегодня, 15:54

В Тюмени начали строить межвузовский кампус

В Тюмени стартовало строительство кампуса, который хвалил Путин

2 февраля 2024, 15:52
Фото: 1MI

В Тюмени начали строить межвузовский кампус

В Тюмени стартовало строительство межвузовского кампуса. Как рассказали в главном управлении строительства региона, на месте будущего кампуса уже начали разгружать грунт, а также разместили вагон-городок для рабочих.

Планируется, что работы по отсыпке строительной площадки будут продолжаться до конца 2024 года. После этого планируется укрепление берегов Туры и озера Круглое.

Напомним, что сегодня, 2 февраля губернатор Тюменской области Александр Моор похвастался перед Президентом Владимиром Путиным новым кампусом. Президентом полностью одобрены и поддержаны первые предварительные итоги проекта и даны соответствующие поручения.

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