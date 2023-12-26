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Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Тюменский межвузовский кампус спроектирует столичное архитектурное бюро

Тюменский межвузовский кампус спроектирует столичное архитектурное бюро

26 декабря 2023, 14:05
Фото: 1MI
Проектировщиком межвузовского кампуса в Тюмени стала московская компания «Параметрика». Об этом сообщил Информационный центр правительства региона.

Разработка проектной документации начнется в 2024 году совместно с творческим производственным объединение «Резерв».

«Подготовлена концепция для последующего проектирования кампуса, определены параметры и площадь зданий, выделены три ключевые специализации: безопасность живых систем, технологический инжиниринг, энергетическая безопасность», — пояснили в депоборе Тюменской области.

Компания «Параметрика» основана в 2017 года. В портофолио бюро — проекты жилых домов, офисных центров и гостиниц.

Напомним, строительство Межуниверситетского кампуса реализуется в рамках национального проекта «Наука и университеты», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Межвузовский кампус в Тюмени планируется построить к 2028 году на средства федерального гранта — 50%, инвесторов — 40% и регионального бюджета — до 12%.

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#Общество#Ирина Швецова#Кампус
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