Тюменский межвузовский кампус спроектирует столичное архитектурное бюро

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Разработка проектной документации начнется в 2024 году совместно с творческим производственным объединение «Резерв».
«Подготовлена концепция для последующего проектирования кампуса, определены параметры и площадь зданий, выделены три ключевые специализации: безопасность живых систем, технологический инжиниринг, энергетическая безопасность», — пояснили в депоборе Тюменской области.
Компания «Параметрика» основана в 2017 года. В портофолио бюро — проекты жилых домов, офисных центров и гостиниц.
Напомним, строительство Межуниверситетского кампуса реализуется в рамках национального проекта «Наука и университеты», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.
Межвузовский кампус в Тюмени планируется построить к 2028 году на средства федерального гранта — 50%, инвесторов — 40% и регионального бюджета — до 12%.