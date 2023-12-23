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В Тюмени построят дамбу за 1,6 млрд рублей

В Тюмени на Туре построят дамбу за 1,6 млрд рублей

23 декабря 2023, 05:17
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюмени построят дамбу за 1,6 млрд рублей

Тюменские власти определились с подрядной организацией, которая займется разработкой проекта и строительством сооружений для укрепления левого берега реки Туры, а также строительством дамбы.

Контракт стоимость более 1,6 миллиарда рублей заключен с компанией АО «Мостострой-11». Все работы должны быть проведены в срок до 2025 года в несколько этапов. Компании предстоит выполнить работы по берегукреплению со стороны озера Круглое, обустроить искусственные земельные участки на озере, возвести дамбу.

Площадь подготовки территории составляет 36,2 гектара, ориентировочная протяженность дамбы — 600 метров, протяженность берегоукрепления со стороны озера Круглое — 700 метров, площадь создаваемых искусственных земельных участков на водном объекте — 3,5 гектара.

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