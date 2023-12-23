В Тюмени на Туре построят дамбу за 1,6 млрд рублей

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
Контракт стоимость более 1,6 миллиарда рублей заключен с компанией АО «Мостострой-11». Все работы должны быть проведены в срок до 2025 года в несколько этапов. Компании предстоит выполнить работы по берегукреплению со стороны озера Круглое, обустроить искусственные земельные участки на озере, возвести дамбу.
Площадь подготовки территории составляет 36,2 гектара, ориентировочная протяженность дамбы — 600 метров, протяженность берегоукрепления со стороны озера Круглое — 700 метров, площадь создаваемых искусственных земельных участков на водном объекте — 3,5 гектара.
Проведение инженерных работ связано с планами правительства Тюменской области построить на прилегающей к озеру территории студенческий кампус. Работы по его строительству пройдут в период с 2025 по 2028 годы.