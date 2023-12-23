В Тюмени на Туре построят дамбу за 1,6 млрд рублей

Контракт стоимость более 1,6 миллиарда рублей заключен с компанией АО «Мостострой-11». Все работы должны быть проведены в срок до 2025 года в несколько этапов. Компании предстоит выполнить работы по берегукреплению со стороны озера Круглое, обустроить искусственные земельные участки на озере, возвести дамбу.