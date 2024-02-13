Тюменский семинар по метрологии собрал свыше 200 участников

«Тюменский ЦСМ присоединился к нефтегазовому кластеру в прошлом году, что свидетельствует о росте компетенций в нашей команде. Мы предоставляем широкий спектр поддержки от постановки задач до запуска продукции на рынок. Это — гранты на исследования и разработки, субсидии на создание опытных образцов, средства на модернизацию оборудования, а также уникальный промышленный кешбэк, доступный лишь в нашем регионе. Вместе мы разработаем новые продукты и технологии, соответствующие всем необходимым стандартам, что обеспечит успешную работу всей отрасли», — резюмировал замдиректора регионального Департамента инвестполитики Александр Горлатов.