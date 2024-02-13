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Posted 13 февраля, 14:23

Published 13 февраля, 14:23

Modified Сегодня, 02:23

Updated Сегодня, 02:23

Тюменский семинар по метрологии собрал свыше 200 участников

Тюменский семинар по метрологии собрал свыше 200 участников

13 февраля 2024, 14:23
Фото: nashgorod.ru
Вопросы отечественной метрологии обсудили сегодня, 13 февраля, в Тюменском Технопарке на семинаре об измерительной науке и стандартизации. О мероприятии, участниками которого стали более двухсот человек, рассказали в Инвестиционном агентстве региона.

Семинар впервые проходит при поддержке правительства Тюменской области.

«Тюменский ЦСМ присоединился к нефтегазовому кластеру в прошлом году, что свидетельствует о росте компетенций в нашей команде. Мы предоставляем широкий спектр поддержки от постановки задач до запуска продукции на рынок. Это — гранты на исследования и разработки, субсидии на создание опытных образцов, средства на модернизацию оборудования, а также уникальный промышленный кешбэк, доступный лишь в нашем регионе. Вместе мы разработаем новые продукты и технологии, соответствующие всем необходимым стандартам, что обеспечит успешную работу всей отрасли», — резюмировал замдиректора регионального Департамента инвестполитики Александр Горлатов.

К слову, в прошлом году между правительством Тюменской области и Государственным региональным центром стандартизации, метрологии и испытаний в Тюменской и Курганской областях, ХМАО и ЯНАО было подписано соглашение о сотрудничестве.

Тюменский нефтегазовый кластер был основан в 2021 году при поддержке правительств Тюменской области и ЯНАО. Первым участником отраслевого объединения стала компания «Газпромнефть-Ямал». Резидентами кластера стали предприятия уже из более 100 российских регионов, чей совокупный доход превышает два триллионов рублей в год.

Создание Тюменского нефтегазового кластера приобрело большое значение не только для экономики региона, но и страны в целом. Особенно в условиях санкций. Напомним, цель проекта — снизить к 2024 году доли импортного оборудования и услуг в нефтегазовой отрасли до 40 процентов.

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