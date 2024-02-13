Тюменский семинар по метрологии собрал свыше 200 участников

Posted 13 февраля, 14:23
Published 13 февраля, 14:23
Modified Сегодня, 02:23
Updated Сегодня, 02:23
Семинар впервые проходит при поддержке правительства Тюменской области.
«Тюменский ЦСМ присоединился к нефтегазовому кластеру в прошлом году, что свидетельствует о росте компетенций в нашей команде. Мы предоставляем широкий спектр поддержки от постановки задач до запуска продукции на рынок. Это — гранты на исследования и разработки, субсидии на создание опытных образцов, средства на модернизацию оборудования, а также уникальный промышленный кешбэк, доступный лишь в нашем регионе. Вместе мы разработаем новые продукты и технологии, соответствующие всем необходимым стандартам, что обеспечит успешную работу всей отрасли», — резюмировал замдиректора регионального Департамента инвестполитики Александр Горлатов.
К слову, в прошлом году между правительством Тюменской области и Государственным региональным центром стандартизации, метрологии и испытаний в Тюменской и Курганской областях, ХМАО и ЯНАО было подписано соглашение о сотрудничестве.
Тюменский нефтегазовый кластер был основан в 2021 году при поддержке правительств Тюменской области и ЯНАО. Первым участником отраслевого объединения стала компания «Газпромнефть-Ямал». Резидентами кластера стали предприятия уже из более 100 российских регионов, чей совокупный доход превышает два триллионов рублей в год.
Создание Тюменского нефтегазового кластера приобрело большое значение не только для экономики региона, но и страны в целом. Особенно в условиях санкций. Напомним, цель проекта — снизить к 2024 году доли импортного оборудования и услуг в нефтегазовой отрасли до 40 процентов.