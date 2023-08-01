Тюменская область планирует развивать производство измерительных приборов

Posted 1 августа, 12:26
Published 1 августа, 12:26
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Губернатор отметил, что данный вопрос особенно актуален в условиях санкций. Именно поэтому, сейчас Тюменский нефтегазовый кластер занимается разработкой плана по созданию независимого испытательного полигона для проведения стендовых испытаний нефтегазового оборудования. Проект уже получил высокую оценку главы Росстандарта.
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии также готово стать полноценным партнером кластера, заверил Антон Шалаев. По его словам, продукция тюменских предприятий, выпускающих контрольно-измерительное оборудование, зачастую превосходит импортные аналоги.
«Эти производственные традиции зародились давно. В советские годы весы „Тюмень“ стояли во всех магазинах от Калининграда до Владивостока. Производство измерительных приборов может стать новой точкой роста региональной экономики. Коллеги из Росстандарта готовы нас поддержать», — пояснил губернатор ТО.
По итогам рабочей встречи Александра Моора и Антона Шалаева между правительством Тюменской области и Государственным региональным центром стандартизации, метрологии и испытаний в Тюменской и Курганской областях, ХМАО и ЯНАО было подписано соглашение о сотрудничестве.
Напомним, Тюменский нефтегазовый кластер основан в 2021 году при поддержке правительств Тюменской области и ЯНАО. Первым его участником стала компания «Газпромнефть-Ямал», а теперь отраслевая ассоциация объединяет более 100 предприятий с объемом выручки свыше двух триллионов рублей.