Тюменская область планирует развивать производство измерительных приборов

По итогам рабочей встречи Александра Моора и Антона Шалаева между правительством Тюменской области и Государственным региональным центром стандартизации, метрологии и испытаний в Тюменской и Курганской областях, ХМАО и ЯНАО было подписано соглашение о сотрудничестве.