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В Тюмени завершилось строительство многомиллиардного центра «НОВАТЭКа»

Михельсон и губернатор Моор открыли вторую очередь научного центра в Тюмени

24 декабря 2023, 15:19
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюмени завершилось строительство многомиллиардного центра «НОВАТЭКа»

«НОВАТЭК» завершил строительство научно-технического центра в Тюмени. 24 декабря в областной столице состоялось открытие второй очереди научно-технического центра, участие в котором приняли губернатор региона Александр Моор и председателем правления компании Леонид Михельсон.
Фото: тг-канал Александр Моор
«Тюмень была и будет городом, через который идет освоение богатств Западной Сибири, где концентрируется научная мысль и рождаются новые технологические решения. Появление научно-технического центра подтверждает это и делает регион в этом направлении еще сильнее», — сообщил на открытии центра Александр Моор.

В центре «НОВАТЭК» будут изучать и исследовать горные породы, пробы углеводородных флюидов, материалов и реагентов для строительства скважин и т. д. Научно-технический центр даст региону дополнительно 1 230 рабочих мест.

Напомним, работы по возведению центра «НОВАТЭК» в Тюмени начались в 2020 году. Возведением центра занималась компания «Мостострой-11». Работы были проведены в два этапа — в 2021 году состоялось открытие первой очереди. Общий размер инвестиций в реализацию проекта при содействии правительства Тюменской области составил более 16 миллиардов рублей.

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