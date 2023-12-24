Михельсон и губернатор Моор открыли вторую очередь научного центра в Тюмени

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
«Тюмень была и будет городом, через который идет освоение богатств Западной Сибири, где концентрируется научная мысль и рождаются новые технологические решения. Появление научно-технического центра подтверждает это и делает регион в этом направлении еще сильнее», — сообщил на открытии центра Александр Моор.
В центре «НОВАТЭК» будут изучать и исследовать горные породы, пробы углеводородных флюидов, материалов и реагентов для строительства скважин и т. д. Научно-технический центр даст региону дополнительно 1 230 рабочих мест.
Напомним, работы по возведению центра «НОВАТЭК» в Тюмени начались в 2020 году. Возведением центра занималась компания «Мостострой-11». Работы были проведены в два этапа — в 2021 году состоялось открытие первой очереди. Общий размер инвестиций в реализацию проекта при содействии правительства Тюменской области составил более 16 миллиардов рублей.