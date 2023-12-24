Михельсон и губернатор Моор открыли вторую очередь научного центра в Тюмени

Напомним, работы по возведению центра «НОВАТЭК» в Тюмени начались в 2020 году. Возведением центра занималась компания «Мостострой-11». Работы были проведены в два этапа — в 2021 году состоялось открытие первой очереди. Общий размер инвестиций в реализацию проекта при содействии правительства Тюменской области составил более 16 миллиардов рублей.