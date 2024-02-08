В Тюменской области научными исследованиями занимаются свыше 4 тысяч человек

Posted 8 февраля, 14:04
Published 8 февраля, 14:04
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Губернатор отметил, что за последние двадцать лет в Тюменской области число ученых исследователей выросло в два раза. Во многом, этому поспособствовала политика правительства региона.
«Научно-технологическое, научно-техническое и инновационное развитие остаются одними из приоритетных задач на уровне области и всей нашей страны. Сегодня в нашем регионе научно-исследовательскими разработками занято более четырех тысяч человек. На протяжении последних лет в Тюменской области мы целенаправленно предпринимаем шаги по наращиванию нашего научно-технологического потенциала, укрепляем научную инфраструктуру, поддерживаем лаборатории и исследовательские проекты», — пояснил глава региона.
Александр Моор напомнил, что в настоящее время в Тюменской области функционируют 10 федеральных лабораторий под руководством молодых ученых, формируются новые научные школы.
Кроме того, на базе ЗапСибНОЦ реализуются перспективные научно-исследовательские и образовательные проекты. В прошлом году Тюменская область поднялась на 12 место в Национальном рейтинге научно-технологического развития регионов.
Новым шагом в развитие станет — создание межуниверситетского кампуса по нацпроекту «Наука и университеты», инициированному Президентом России.
К слову строительство кампуса началось в Тюмени буквально несколько дней назад.