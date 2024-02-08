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Posted 8 февраля, 14:04

Published 8 февраля, 14:04

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

В Тюменской области научными исследованиями занимаются свыше 4 тысяч человек

В Тюменской области научными исследованиями занимаются свыше 4 тысяч человек

8 февраля 2024, 14:04
Фото: Изображение Midjourney
Сегодня, 8 февраля, отмечается День российской науки. Тюменцев, причастных к этому празднику, поздравил глава региона Александр Моор.

Губернатор отметил, что за последние двадцать лет в Тюменской области число ученых исследователей выросло в два раза. Во многом, этому поспособствовала политика правительства региона.

«Научно-технологическое, научно-техническое и инновационное развитие остаются одними из приоритетных задач на уровне области и всей нашей страны. Сегодня в нашем регионе научно-исследовательскими разработками занято более четырех тысяч человек. На протяжении последних лет в Тюменской области мы целенаправленно предпринимаем шаги по наращиванию нашего научно-технологического потенциала, укрепляем научную инфраструктуру, поддерживаем лаборатории и исследовательские проекты», — пояснил глава региона.

Александр Моор напомнил, что в настоящее время в Тюменской области функционируют 10 федеральных лабораторий под руководством молодых ученых, формируются новые научные школы.

Кроме того, на базе ЗапСибНОЦ реализуются перспективные научно-исследовательские и образовательные проекты. В прошлом году Тюменская область поднялась на 12 место в Национальном рейтинге научно-технологического развития регионов.

Новым шагом в развитие станет — создание межуниверситетского кампуса по нацпроекту «Наука и университеты», инициированному Президентом России.

К слову строительство кампуса началось в Тюмени буквально несколько дней назад.

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