Наука и технологии — основное конкурентное преимущество Тюменской области

«Понятию „научно-техническая революция“ уже более полувека. И эта революция продолжается до сих пор. Процесс длительный, и в некоторые исторические моменты он требует ускоренного, опережающего включения для целых стран и народов. Сейчас Россия переживает именно такой период. Значит, и мы здесь, в Тюменской области, тоже становимся ему подвластны. Но тот научно-технологический потенциал, который создавался в регионе десятилетиями, можно очень быстро растерять. Старшее и среднее поколения помнят, как это бывает. Чтобы этого не допустить, надо думать, что можно сделать здесь и сейчас», — подчеркнул губернатор.