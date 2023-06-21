Наука и технологии — основное конкурентное преимущество Тюменской области

Posted 21 июня 12:35
Published 21 июня 12:35
Modified Сегодня, 01:39
Updated Сегодня, 01:39
«Понятию „научно-техническая революция“ уже более полувека. И эта революция продолжается до сих пор. Процесс длительный, и в некоторые исторические моменты он требует ускоренного, опережающего включения для целых стран и народов. Сейчас Россия переживает именно такой период. Значит, и мы здесь, в Тюменской области, тоже становимся ему подвластны. Но тот научно-технологический потенциал, который создавался в регионе десятилетиями, можно очень быстро растерять. Старшее и среднее поколения помнят, как это бывает. Чтобы этого не допустить, надо думать, что можно сделать здесь и сейчас», — подчеркнул губернатор.
С докладом на тему «Трудные пути технологической суверенизации: возможности Тюменской области в новых реалиях» на Губернаторских чтениях выступил директор центра «Российская кластерная обсерватория» Высшей школы экономики Евгений Куценко.
Ключевыми критическими точками в инновационном развитии Тюменской области, по мнению докладчика, являются миграция талантов, дефицит малых инновационных компаний и в целом представителей высокотехнологичного, наукоемкого и креативного секторов на фоне довольно высокого начального уровня человеческого капитала.
Тюменская область занимает десятое место в рейтинге инновационного развития субъектов Российской Федерации, напомнил Евгений Куценко. По количеству высокотехнологичных предприятий малого и среднего бизнеса наш регион занимает второе место в Уральском федеральном округе. По мнению эксперта, тюменцам следует обратить особое внимание на продвижение креативных и цифровых индустрий. Для этого, не в последнюю очередь, необходима система выявления, привлечения и поддержки талантливых специалистов, а также запуск на основе кластеров новых кооперационных цепочек и конфигураций, в том числе — межрегиональных и международных.
«Это сложный путь, но я не вижу альтернативы. Чтобы встроиться в новые тренды, действовать нужно быстро и решительно. Мне кажется, что у Тюменской области есть для этого все возможности, и она ими воспользуется», — завершил доклад Евгений Куценко.
Александр Моор согласился с экспертом — нужно продвигаться по всем направлениям, не упуская времени, используя любые возможности для развития. Важную роль в этих процессах должны сыграть тюменские университеты, отметил губернатор.
«Университеты должны кооперироваться. Иначе каждый из них так и останется небольшим учебным заведением, неконкурентоспособным в мировом технологическом масштабе. Именно поэтому мы реализуем в Тюмени проект по созданию межвузовского кампуса, который даст возможность получить синергетический эффект в виде новых высокотехнологичных компаний», — подчеркнул он.
Главная ценность наших Губернаторских чтений — это качественная аналитика, считает глава региона. «Нет ничего зазорного в том, чтобы привлекать для создания и развития инновационных компаний и производств частные, в том числе зарубежные, средства. Вывод из сегодняшнего доклада — у нас хороший потенциал, и нам есть к чему стремиться», — подвел итог Александр Моор.