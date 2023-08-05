Черная икра станет для тюменцев доступной?

Сегодня в среднем 100-граммовая банка осетровой икры в магазинах стоит 8-9 тысяч рублей. При средней заработной плате в 65,7 тысяч рублей жители Тюменской области могут позволить себе купить не более 7-8 банок черной икры. Для сравнения, в Советском Союзе деликатес стоил 4 рубля за 100 граммов. Средний заработок тогда составлял 100-120 рублей.