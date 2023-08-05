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Черная икра станет для тюменцев доступной?

5 августа 2023, 07:44
Фото: dikoed.ru

Ученые планируют сделать черную икру для тюменцев более доступной

Над увеличением объемов производства продукта уже работают ученые.
Сюжет
Тюмень

Черная икра может стать доступной для жителей Тюменской области. Работой над возвращением изобилия осетровой икры, как во времена Советского Союза, занимаются в настоящее время ученые ЗапСибНОЦ.

Ранее в реках Обского бассейна раньше вылавливали до 1200 тонн сибирского осетра и получали более 70 тонн черной икры. Оказывается и сегодня достигнуть таких объемов возможно.

Один из проектов ЗапСибНОЦ посвящен разработке улучшенной технологии выращивания посадочного материала осетровых рыб на предприятиях Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Благодаря проекту: восстановится запас осетровых и снизится себестоимость их выращивания. Соответственно, черная икра может стать дешевле. Правда, когда именно цены на черную икру снизятся пока неизвестно.

Сегодня в среднем 100-граммовая банка осетровой икры в магазинах стоит 8-9 тысяч рублей. При средней заработной плате в 65,7 тысяч рублей жители Тюменской области могут позволить себе купить не более 7-8 банок черной икры. Для сравнения, в Советском Союзе деликатес стоил 4 рубля за 100 граммов. Средний заработок тогда составлял 100-120 рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области цена на известную лапшу быстрого приготовления «Доширак» достигла исторического максимума. Сегодня стоимость одной упаковки составляет 72 рубля.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Тюменская область#Рыба#Цены
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