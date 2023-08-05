Черная икра станет для тюменцев доступной?

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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Updated Сегодня, 07:51
Черная икра может стать доступной для жителей Тюменской области. Работой над возвращением изобилия осетровой икры, как во времена Советского Союза, занимаются в настоящее время ученые ЗапСибНОЦ.
Ранее в реках Обского бассейна раньше вылавливали до 1200 тонн сибирского осетра и получали более 70 тонн черной икры. Оказывается и сегодня достигнуть таких объемов возможно.
Один из проектов ЗапСибНОЦ посвящен разработке улучшенной технологии выращивания посадочного материала осетровых рыб на предприятиях Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа.
Благодаря проекту: восстановится запас осетровых и снизится себестоимость их выращивания. Соответственно, черная икра может стать дешевле. Правда, когда именно цены на черную икру снизятся пока неизвестно.
Сегодня в среднем 100-граммовая банка осетровой икры в магазинах стоит 8-9 тысяч рублей. При средней заработной плате в 65,7 тысяч рублей жители Тюменской области могут позволить себе купить не более 7-8 банок черной икры. Для сравнения, в Советском Союзе деликатес стоил 4 рубля за 100 граммов. Средний заработок тогда составлял 100-120 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области цена на известную лапшу быстрого приготовления «Доширак» достигла исторического максимума. Сегодня стоимость одной упаковки составляет 72 рубля.