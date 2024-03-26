«Решила вопросы с жильем»: тюменка Алена Водонаева помогла семьям из Белгорода

Собирать и отправлять деньги пострадавшим от обстрелов в Белгороде начали и другие медийные личности. Так, блогер Михаил Литвин выразил готовность переселить 10 семей в новые квартиры за свой счет. Также с призывали помочь выступили модель Адель Вейгель, фигуристка Алина Загитова, участницы рок-группы «Кис-Кис» и телеведущая Ида Галич.