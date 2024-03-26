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Posted Сегодня, 07:04

Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Российские блогеры и музыканты призывают помочь семьям из Белгорода

«Решила вопросы с жильем»: тюменка Алена Водонаева помогла семьям из Белгорода

26 марта 2024, 07:04
Фото: Алена Водонаева / ВКонтакте

Российские блогеры и музыканты призывают помочь семьям из Белгорода

Телеведущая из Тюмени уже помогла белгородцам с жильем и финансами. К этому она и другие медийные личности призывают своих подписчиков.

Телеведущая Алена Водонаева помогла трем семьям из Белгорода, пострадавшим от обстрелов. Об этом тюменка рассказала в своем телеграм-канале.

«Я помогла трем семьям из Белгорода. Финансово. Это решило их вопросы с жильем. Я это сделала по тихой, но поскольку люди об этом сами написали, я репостнула», — пишет блогерша.
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Семьи, которым Водонаева помогла деньгами, ответили ей благодарностью. Она отметила, что после того, как о ее поступке стало известно общественности, многие люди тоже выразили готовность оказать помощь белгородцам.

Собирать и отправлять деньги пострадавшим от обстрелов в Белгороде начали и другие медийные личности. Так, блогер Михаил Литвин выразил готовность переселить 10 семей в новые квартиры за свой счет. Также с призывали помочь выступили модель Адель Вейгель, фигуристка Алина Загитова, участницы рок-группы «Кис-Кис» и телеведущая Ида Галич.

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Ранее «Наш город» сообщал, что тюменка Алена Водонаева рассказала о своих проблемах со здоровьем. Телеведущая страдает от панических атак и аллергических реакций на нервной почве.

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