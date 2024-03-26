«Решила вопросы с жильем»: тюменка Алена Водонаева помогла семьям из Белгорода

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Телеведущая Алена Водонаева помогла трем семьям из Белгорода, пострадавшим от обстрелов. Об этом тюменка рассказала в своем телеграм-канале.
«Я помогла трем семьям из Белгорода. Финансово. Это решило их вопросы с жильем. Я это сделала по тихой, но поскольку люди об этом сами написали, я репостнула», — пишет блогерша.
Семьи, которым Водонаева помогла деньгами, ответили ей благодарностью. Она отметила, что после того, как о ее поступке стало известно общественности, многие люди тоже выразили готовность оказать помощь белгородцам.
Собирать и отправлять деньги пострадавшим от обстрелов в Белгороде начали и другие медийные личности. Так, блогер Михаил Литвин выразил готовность переселить 10 семей в новые квартиры за свой счет. Также с призывали помочь выступили модель Адель Вейгель, фигуристка Алина Загитова, участницы рок-группы «Кис-Кис» и телеведущая Ида Галич.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменка Алена Водонаева рассказала о своих проблемах со здоровьем. Телеведущая страдает от панических атак и аллергических реакций на нервной почве.